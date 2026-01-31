Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Με πρώτο βιολί τον Πίτερς ο Ολυμπιακός 94-71 το Περιστέρι στο ΣΕΦ, βίντεο
Με πρώτο βιολί τον Πίτερς ο Ολυμπιακός 94-71 το Περιστέρι στο ΣΕΦ, βίντεο
O Άλεκ Πίτερς σταμάτησε στους 29 πόντους με 4/8 τρίποντα και ο Ολυμπιακός πέτυχε την 16η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη Basket League
Συνέχεια στο αήττητο του στην Stoiximan Greek Basketball League έδωσε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.
Οι «ερυθρόλευκοι» ενεργοποίησαν την άμυνά τους από τη δεύτερη περίοδο και δεν αισθάνθηκαν πίεση από το Περιστέρι μέχρι το τελικό 94-71, με το οποίο έγραψαν το 16/16. Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί στο 6-9.
Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (24-27), ο Ολυμπιακός εστίασε στην άμυνα και περιορίζοντας το Περιστέρι στους 11 πόντους μέχρι το ημίχρονο, άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά μέχρι να πετύχει και την ανατροπή στο 13΄ με τον Λαρεντζάκη (31-29) και να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +6 (44-38) χωρίς να πατήσει γκάζι.
Με διάρκεια στην άμυνα και βρίσκοντας ρυθμό από τα 6,75 στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στον αγώνα και μετά από τέσσερα σερί τρίποντα (1 Ντόρσεϊ, 2 Πίτερς, 1 Τζόσεφ) εκτόξευσε τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +22 (67-45) στο 29΄ και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε...
Κορυφαίος των νικητών, που παρατάχθηκαν χωρίς τον τιμωρημένο Σάσα Βεζένκοφ, ο Άλεκς Πίτερς με 29 πόντους (4/8 τρίποντα), ενώ από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Σι Τζέι Χάρις με 16.
Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
