Europa League: Με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα ο ΠΑΟΚ, με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ
Την Παρασκευή στις 14:00 η κλήρωση στη Νιόν της Ελβετίας - Τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 του ίδιου μήνα
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν κατάφεραν να προκριθούν στη φάση των «16» και έτσι θα πρέπει να περάσουν από την ενδιάμεση φάση.
Ο Παναθηναϊκός τελείωσε 20ός τη League Phase και θα πάει στην κλήρωση της Παρασκευής, έχοντας δύο πιθανούς αντίπαλους, την Νότιγχαμ Φόρεστ και την Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε στην 17η θέση, και θα έχει πιθανούς αντιπάλους Ερυθρό Αστέρα και Θέλτα.
Τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 του ίδιου μήνα.
Εάν πάρει το εισιτήριο για τη φάση των 16, αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι είτε η Μίντιλαντ είτε η Μπέτις.
Για τον ΠΑΟΚ, εάν πάρει το εισιτήριο για τη φάση των 16, αντίπαλος του θα είναι είτε η Λιόν είτε η Άστον Βίλα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η τελική βαθμολογία:
Άστον Βίλα - Σάλτσμπουργκ 3-2
Βασιλεία - Βικτόρια Πλζεν 0-1
Μπέτις - Φέγενορντ 2-1
Σέλτικ - Ουτρέχτη 4-2
Ερυθρός Αστέρας - Θέλτα 1-1
Πόρτο - Ρέιντζερς 3-1
FCSB - Φενέρμπαχτσε 1-1
Γκόου Αχέντ Ιγλς - Μπράγκα 0-0
Γκενκ - Μάλμε 2-1
Λιλ - Φράιμπουργκ 1-0
Λουντογκόρετς - Νις 1-0
Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπολόνια 0-3
Μίντιλαντ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-0
Νότιγχαμ Φόρεστ - Φερεντσβάρος 4-0
Παναθηναϊκός - Ρόμα 1-1
Στουρμ Γκρατς - Μπραν 1-0
Στουτγκάρδη - Γιουνγκ Μπόιζ 3-2
1. Λιόν 21 (18-5)
2. Άστον Βίλα 21 (14-6)
3. Μίντιλαντ 19 (18-8)
4. Μπέτις 17 (13-7)
5. Πόρτο 17 (13-7)
6. Μπράγκα 17 (11-5)
7. Φράιμπουργκ 17 (10-4)
8. Ρόμα 16 (13-6)
9. Γκενκ 16 (11-7)
10. Μπολόνια 15 (14-7)
11. Στουτγκάρδη 15 (15-9)
12. Φερεντσβάρος 15 (12-11)
13. Νότιγχαμ Φόρεστ 14 (15-7)
14. Βικτόρια Πλζεν 14 (8-3)
15. Ερυθρός Αστέρας 4 (7-6)
16. Θέλτα 13 (15-11)
17. ΠΑΟΚ 12 (17-14)
18. Λιλ 12 (12-9)
19. Φενέρμπαχτσε 12 (10-7)
20. Παναθηναϊκός 12 (11-9)
21. Σέλτικ 11 (13-15)
22. Λουντογκόρετς 10 (12-15)
23. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 10 (12-16)
24. Μπραν 9 (9-11)
25. Γιουνγκ Μπόις 9 (10-16)
26. Στουρμ Γκρατς 7 (9-16)
27. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (9-16)
28. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 7 (6-14)
29. Φέγενορντ 6 (11-15)
30. Βασιλεία; 6 (9-13)
31. Ζάλτσμπουργκ 6 (10-15)
32. Ρέιντζερς 4 (5-14)
33. Νις 3 (7-15)
34. Ουτρέχτη 1 (5-15)
35. Μάλμε 1 (4-15)
36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 (2-22)
