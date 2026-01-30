Europa League: Με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα ο ΠΑΟΚ, με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ

Την Παρασκευή στις 14:00 η κλήρωση στη Νιόν της Ελβετίας - Τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26 του ίδιου μήνα