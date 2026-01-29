Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Σε πελάγη ευτυχίας ο παλαίμαχος διεθνής φόργουορντ και η σύζυγός του, Ναυσικά

Μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Ο παλαίμαχος διεθνής φόργουορντ που πέρυσι έβαλε τέλος σε μια σπουδαία καριέρα ζει σε πελάγη ευτυχίας καθώς κρατά στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί. Η σύζυγός του, Ναυσικά, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, γεμίζοντας με φως το σπίτι του ζευγαριού. Οι δυο τους πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, με τον Ιωάννη να αναλαμβάνει πλέον τον πιο σημαντικό ρόλο της καριέρας του, αυτόν του πατέρα.

Ο Παπαπέτρου, που πέρυσι αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του έχοντας κατακτήσει τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο και έχοντας αγωνιστεί στα κορυφαία κλαμπ, κατακλύστηκε από ευχές με φίλους και πρώην συμπαίκτες να στέλνουν την αγάπη τους στο ζευγάρι για το νέο μέλος της οικογένειάς τους.
