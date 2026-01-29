Μάρτινς: «Δεν τα παρατάμε ποτέ, κάναμε το ιδανικό παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός υπέγραψε μία από τις πιο μεγάλες ευρωπαϊκές του βραδιές, καθώς με τεράστια νίκη μέσα στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ (1-2) πήρε την πρόκριση στα playoffs του Champions League, κατακτώντας την 18η θέση στη League Phase και συνεχίζοντας το ευρωπαϊκό του ταξίδι.Μετά το τέλος του αγώνα, ο παίκτης που έδωσε το προβάδισμα στους ερυθρόλευκους κόντρα στην ολλανδική ομάδα, Ζέλσον Μαρτίνς, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της ομάδας του, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν τα παρατάει ποτέ.«Είμαστε πανευτυχείς για τη μεγάλη πρόκριση. Τη χαρίζουμε στον κόσμο μας. Κάναμε το ιδανικό παιχνίδι και είμαστε όλοι πανευτυχείς.Ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, αλλά έτσι είναι είναι το Champions League. Προηγηθήκαμε, ισοφαριστήκαμε, αλλά αυτή η ομάδα ποτέ δεν τα παρατάει. Νικήσαμε, συνεχίζουμε δεν σταματάμε».