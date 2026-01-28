H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Περιστέρι - Σαραγόσα 86-70: «Πέταξε» στα προημιτελικά του Europe Cup
Κορυφαίοι των νικητών οι Τάι Νίκολς (18π.), Άλβαρο Καρντένας (15π.) και Σι Τζέι Χάρις (14π.)
Πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, πήρε το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Η ελληνική ομάδα επικράτησε με 86-70 της Σαραγόσα, για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» και με ρεκόρ 3-1 «κλείδωσε» τη δεύτερη θέση του 14ου ομίλου, εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για την οκτάδα.
Η ελληνική ομάδα, που είχε κερδίσει και επί ισπανικού εδάφους, έλεγξε το παιχνίδι από την αρχή μέσα από την σκληρή άμυνά της. Με καλάθια των Νίκολς και των συμπαικτών του ξέφυγε νωρίς στο σκορ, κράτησε σταθερά το προβάδισμα και δεν άφησε περιθώριο για ανατροπή. Στο δεύτερο ημίχρονο και όταν το Περιστέρι βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια η διαφορά έγινε διψήφια και εκεί παρέμεινε μέχρι το φινάλε.
Κορυφαίοι των νικητών οι Τάι Νίκολς (18π.), Άλβαρο Καρντένας (15π.) και Σι Τζέι Χάρις (14π.), ενώ από τη Σαραγόσα, που υποχώρησε στο 1-3, πάλεψαν οι Σάντι Γιούστα (16π.) και Μάρκο Σπίσου (10π).
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 38-32, 63-53, 86-70.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιούλιν, Ολιό, Χέλμστεϊνς
Οι συνθέσεις:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (3), Κάρντενας 15 (2), Φαν Τούμπργκεν 7 (1), Πετράκης, Πέιν 9, Μουράτος 2, Θωμάκος 2, Κακλαμανάκης 9, Χάρις 14 (3), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 7 (2), Γιάνκοβιτς.
ΣΑΡΑΓΟΣΑ (Ραμίρεζ): Ρόμπινσον 12 (1), Σπίσου 10 (1), Γιούστα 16 (1), Γκονζάλεθ 3 (1), Φερνάντεθ 6, Σοριάνο 5, Ροντρίγκεθ 6, Μπερμούδεζ, Λούκιτς, Κουμάτζε 6.
