Συγκινητικές στιγμές στην προπόνηση του ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή για τα επτά θύματα της τραγωδίας
Προπόνηση ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Λιόν έκαναν σήμερα ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τους παίκτες του
Ολόκληρη η χώρα πενθεί τον άδικο χαμό επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον Δικέφαλο του Βορρά απέναντι στη Λιόν, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Στο μεταξύ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται να μην σταματήσει το πρόγραμμα της καθώς η UEFA δεν θεώρησε πως μπορεί να αναβληθεί ο αυριανός αγώνας στη Γαλλία για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του κάνουν προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία και φυσικά πριν την έναρξη του προγράμματος τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των επτά αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας.
Δείτε το βίντεο:
Δείτε το βίντεο:
