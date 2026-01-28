Συγκινητικές στιγμές στην προπόνηση του ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή για τα επτά θύματα της τραγωδίας
SPORTS
ΠΑΟΚ Ρουμανία Οπαδοί Ενός λεπτού σιγή

Συγκινητικές στιγμές στην προπόνηση του ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή για τα επτά θύματα της τραγωδίας

Προπόνηση ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Λιόν έκαναν σήμερα ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τους παίκτες του

Συγκινητικές στιγμές στην προπόνηση του ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή για τα επτά θύματα της τραγωδίας
Ολόκληρη η χώρα πενθεί τον άδικο χαμό επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον Δικέφαλο του Βορρά απέναντι στη Λιόν, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. 

Στο μεταξύ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης καλείται να μην σταματήσει το πρόγραμμα της καθώς η UEFA δεν θεώρησε πως μπορεί να αναβληθεί ο αυριανός αγώνας στη Γαλλία για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του κάνουν προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία και φυσικά πριν την έναρξη του προγράμματος τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην των επτά αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης