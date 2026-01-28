Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Euroleague: Η Παρί 98-92 τη Ρεαλ στο Παρίσι
Η γαλλλική ομάδα έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών της στη Euroleague
Η Παρί άντεξε στην πίεση της Ρεάλ Μαδρίτης στην τέταρτη περίοδο και ενώπιον του κοινού της έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών της στη Euroleague.
Οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 98-92 των Ισπανών, για την 25η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 8-16 και «προσγειώνοντας» του φιλοξενούμενους που προερχόντουσαν από έξι διαδοχικές νίκες (ρεκόρ 16-9).
Δείτε ΕΔΩ τα highlights του αγώνα
Οι γηπεδούχοι άντεξαν στο... βομβαρδισμό της Ρεάλ από τα 6,75 στην τέταρτη περίοδο, όταν μετρώντας 6/7 τρίποντα επέστρεψαν από το -13 (55-42 στο 22΄) και προσπέρασαν με 89-90, 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη. Ωστόσο ένα καθοριστικό γκολ-φάουλ του Ιφί (92-90) και το μπλοκ που ακολούθησε από τον Φαγιέ στον Χεζόνια έστειλαν την κατοχή και πάλι στην Παρί για να γράψει ο Ρόντεν το 94-90 στα 31΄΄ για τη λήξη. Ο Χεζόνια προσπάθησε να βάλει και πάλι τη Ρεάλ στο παιχνίδι, αλλά ο χρόνος και η ευστοχία του Ρόντεν από τη γραμμή των ελευθέρων βολών δεν ήταν με το μέρος του...
Μεγάλη εμφάνιση από τον Ιφί με 21 πόντους, όσους είχε και ο Λάιλς από τη Ρεάλ.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 50-42, 75-66, 98-92
