Τότεναμ: Τροχαίο για τους Κολό Μουανί και Οντομπέρ, φωτογραφίες

#thfc Just been sent some photos of Wilson Odobert and Randal Kolo Muani involved in a car crash today.



Both players are fortunately fine 🙏 pic.twitter.com/jxQCmut6du — Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) January 27, 2026

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tuttosport (@tuttosport)

Ο Ραντάλ Κολό Μουανί και ο Γουίλσον Οντομπέρ καθυστέρησαν λόγω ενός ατυχήματος και θα ενσωματωθούν αργότερα με την αποστολή της Τότεναμ στη Φρανκφούρτη για την 8η αγωνιστική του Champions League, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (27/1) ο προπονητής τους, Τόμας Φρανκ.«Ο Ραντάλ Κολό Μουανί και ο Γουίλσον Οντομπέρ είναι καλά. Δυστυχώς, και οι δύο ενεπλάκησαν σε ένα μικρό ατύχημα, όμως όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό είναι καλά», εξήγησε ο Τόμας Φρανκ στη συνέντευξη Τύπου της παραμονής του αγώνα με την Άιντραχτ.«Έσκασε ένα λάστιχο, οπότε υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα προσγειωθούν αργότερα απόψε», πρόσθεσε ο Φρανκ. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι βρίσκονταν στο ίδιο αυτοκίνητο. Ήταν πάντως μαζί και είναι καλά. Το περιστατικό συνέβη καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο», συμπλήρωσε ο Δανός τεχνικός.«Θα πάρουν αργότερα την πτήση και περιμένω κανονικά και οι δύο να είναι διαθέσιμοι για αύριο», κατέληξε ο Φρανκ.Η Τότεναμ βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας της φάσης των ομίλων του Champions League με 14 βαθμούς και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί από τη διοργάνωση (33η θέση, 4 βαθμοί), στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής.Η λονδρέζικη ομάδα μπορεί να «κλειδώσει» την απευθείας πρόκριση στους «16», χωρίς να περάσει από τα μπαράζ, σε περίπτωση νίκης την Τετάρτη (28/1, 22:00).ΠΗΓΗ: ΑΠΕ