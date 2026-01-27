Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Τότεναμ: Τροχαίο για τους Κολό Μουανί και Οντομπέρ, φωτογραφίες
Τότεναμ: Τροχαίο για τους Κολό Μουανί και Οντομπέρ, φωτογραφίες
Οι ποδοσφαιριστές της Τότεναμ δεν ταξίδεψαν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στη Φρανκφούρτη
Ο Ραντάλ Κολό Μουανί και ο Γουίλσον Οντομπέρ καθυστέρησαν λόγω ενός ατυχήματος και θα ενσωματωθούν αργότερα με την αποστολή της Τότεναμ στη Φρανκφούρτη για την 8η αγωνιστική του Champions League, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (27/1) ο προπονητής τους, Τόμας Φρανκ.
«Ο Ραντάλ Κολό Μουανί και ο Γουίλσον Οντομπέρ είναι καλά. Δυστυχώς, και οι δύο ενεπλάκησαν σε ένα μικρό ατύχημα, όμως όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό είναι καλά», εξήγησε ο Τόμας Φρανκ στη συνέντευξη Τύπου της παραμονής του αγώνα με την Άιντραχτ.
«Έσκασε ένα λάστιχο, οπότε υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα προσγειωθούν αργότερα απόψε», πρόσθεσε ο Φρανκ. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι βρίσκονταν στο ίδιο αυτοκίνητο. Ήταν πάντως μαζί και είναι καλά. Το περιστατικό συνέβη καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο», συμπλήρωσε ο Δανός τεχνικός.
«Θα πάρουν αργότερα την πτήση και περιμένω κανονικά και οι δύο να είναι διαθέσιμοι για αύριο», κατέληξε ο Φρανκ.
Η Τότεναμ βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας της φάσης των ομίλων του Champions League με 14 βαθμούς και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί από τη διοργάνωση (33η θέση, 4 βαθμοί), στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής.
Η λονδρέζικη ομάδα μπορεί να «κλειδώσει» την απευθείας πρόκριση στους «16», χωρίς να περάσει από τα μπαράζ, σε περίπτωση νίκης την Τετάρτη (28/1, 22:00).
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
«Ο Ραντάλ Κολό Μουανί και ο Γουίλσον Οντομπέρ είναι καλά. Δυστυχώς, και οι δύο ενεπλάκησαν σε ένα μικρό ατύχημα, όμως όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό είναι καλά», εξήγησε ο Τόμας Φρανκ στη συνέντευξη Τύπου της παραμονής του αγώνα με την Άιντραχτ.
#thfc Just been sent some photos of Wilson Odobert and Randal Kolo Muani involved in a car crash today.— Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) January 27, 2026
Both players are fortunately fine 🙏 pic.twitter.com/jxQCmut6du
«Έσκασε ένα λάστιχο, οπότε υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα προσγειωθούν αργότερα απόψε», πρόσθεσε ο Φρανκ. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι βρίσκονταν στο ίδιο αυτοκίνητο. Ήταν πάντως μαζί και είναι καλά. Το περιστατικό συνέβη καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο», συμπλήρωσε ο Δανός τεχνικός.
«Θα πάρουν αργότερα την πτήση και περιμένω κανονικά και οι δύο να είναι διαθέσιμοι για αύριο», κατέληξε ο Φρανκ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Τότεναμ βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας της φάσης των ομίλων του Champions League με 14 βαθμούς και αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία έχει ήδη αποκλειστεί από τη διοργάνωση (33η θέση, 4 βαθμοί), στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής.
Η λονδρέζικη ομάδα μπορεί να «κλειδώσει» την απευθείας πρόκριση στους «16», χωρίς να περάσει από τα μπαράζ, σε περίπτωση νίκης την Τετάρτη (28/1, 22:00).
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα