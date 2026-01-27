Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε από εκατοντάδες φιλάθλους η ομάδα κατά την άφιξη της στο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Άγιαξ Άμστερνταμ Champions League

Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε από εκατοντάδες φιλάθλους η ομάδα κατά την άφιξη της στο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ, βίντεο

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί το βράδυ της Τρίτης στo γήπεδο του Άγιαξ

Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε από εκατοντάδες φιλάθλους η ομάδα κατά την άφιξη της στο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ, βίντεο
Την αποθέωση γνώρισε η ομάδα του Ολυμπιακού κατά την άφιξή της στο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ. 

Η αποστολή του Ολυμπιακού ταξίδεψε το πρωί της Τρίτης στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας για το παιχνίδι του Champions League με τον Άγιαξ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (22:00). 

Στο ξενοδοχείο περίμεναν εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού οι οποίοι αποθέωσαν τους παίκτες και τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ζήτησαν διπλό και πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League. 

O Ολυμπιακός θα προπονηθεί στις 20:00 στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα. 

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης