Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε από εκατοντάδες φιλάθλους η ομάδα κατά την άφιξη της στο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ, βίντεο
Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε από εκατοντάδες φιλάθλους η ομάδα κατά την άφιξη της στο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ, βίντεο
Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί το βράδυ της Τρίτης στo γήπεδο του Άγιαξ
Την αποθέωση γνώρισε η ομάδα του Ολυμπιακού κατά την άφιξή της στο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ.
Η αποστολή του Ολυμπιακού ταξίδεψε το πρωί της Τρίτης στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας για το παιχνίδι του Champions League με τον Άγιαξ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (22:00).
Στο ξενοδοχείο περίμεναν εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού οι οποίοι αποθέωσαν τους παίκτες και τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ζήτησαν διπλό και πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League.
O Ολυμπιακός θα προπονηθεί στις 20:00 στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.
Η αποστολή του Ολυμπιακού ταξίδεψε το πρωί της Τρίτης στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας για το παιχνίδι του Champions League με τον Άγιαξ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (22:00).
Στο ξενοδοχείο περίμεναν εκατοντάδες οπαδοί του Ολυμπιακού οι οποίοι αποθέωσαν τους παίκτες και τον προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ζήτησαν διπλό και πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League.
O Ολυμπιακός θα προπονηθεί στις 20:00 στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα