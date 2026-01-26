Προπονητής στη Ρωσία απολύθηκε, γιατί το... παράκανε με το ChatGPT: Άφησε τους παίκτες άυπνους 28 ώρες πριν από ματς, διάλεξε επιθετικό που δεν σκόραρε ούτε με αίτηση

Ο Ρομπέρτο Μορένο απολύθηκε από τη Σότσι, έπειτα από μόλις έναν βαθμό σε επτά αγώνες - Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στηριζόταν αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο ο ίδιος, με επιστολή στη Marca, λέει ότι τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι...





Η ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της ρωσικής λίγκας, παρά τις μεγάλες φιλοδοξίες που είχε και αυτή η κατάσταση προκάλεσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, που επιχείρησαν να αναζητήσουν τις αιτίες. Ο Αντρέι Ορλόφ, πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου του συλλόγου, μίλησε για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα και εκεί αποκάλυψε ότι ο πρώην προπονητής, Ρομπέρτο Μορένο, ήταν.... εμμονικός με το







«Ετοιμαζόμασταν για το ταξίδι στο Χαμπάροφσκ και ο Ρομπέρτο μου είπε: "Τα σκέφτηκα όλα. Έβαλα όλες τις παραμέτρους του ταξιδιού στο ChatGPT. Πρέπει να πετάξουμε την ημέρα του αγώνα. Θα προπονούμαστε στη Σότσι μία ώρα νωρίτερα και δύο ημέρες πριν από την αναχώρηση θα ξεκινήσουμε προπονήσεις στις 7 το πρωί". Βλέποντας την παρουσίασή του και αντιλαμβανόμενος ότι οι παίκτες δεν θα έπρεπε να κοιμηθούν για 28 ώρες, τον ρώτησα: "Ρομπέρτο, όλα υπέροχα, αλλά πότε θα κοιμηθούν τα παιδιά;". Ο Μορένο έβαλε νέες παραμέτρους, η παρουσίαση ενημερώθηκε και τελικά ταξιδέψαμε με πρόγραμμα που... έχτισε το ChatGPT» είπε χαρακτηριστικά ο Ορλόφ.







«Το περασμένο καλοκαίρι ψάχναμε επιθετικό, διαλέγαμε ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πισάρσκι, τον Πάβελ Μελέσιν και τον Άρθουρ Σουσενάτσεφ. Ο Μορένο έβαλε στο ChatGPT τα δεδομένα τους και, σύμφωνα με την απάντηση που πήρε, ο καλύτερος ήταν ο Σουσενάτσεφ (σ.σ. ο οποίος, για την ιστορία, δεν πέτυχε ούτε ένα γκολ σε δέκα αγώνες). Ενώ ήταν να πάρουμε δύο, τελικά πήρα και τους τρεις. Δεν μου φάνηκε παράλογο τότε, θεωρώντας ότι το χρησιμοποιεί ως πρόσθετο εργαλείο. Αλλά για τον Μορένο, κάποια στιγμή, το GPT έγινε ένα από τα βασικά εργαλεία της δουλειάς του.



Υπό την ηγεσία του, η ομάδα πήρε μόλις έναν βαθμό σε επτά αγώνες, προτού τελικά η διοίκηση τον απομακρύνει.



Μορένο: Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το ChatGPT για να προετοιμάσω αγώνες, να αποφασίσω ενδεκάδες ή να επιλέξω ποδοσφαιριστές



Κλείσιμο



«Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το ChatGPT ούτε οποιαδήποτε μορφή Τεχνητής Νοημοσύνης για να προετοιμάσω αγώνες, να αποφασίσω ενδεκάδες ή να επιλέξω ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι απολύτως ψευδές» ξεκινά την επιστολή του.







Μία συνέντευξη του Αντρέι Ορλόφ, πρώην διευθυντή ποδοσφαίρου της ρωσικής Σότσι , στην ιστοσελίδα sports.ru προκάλεσε «σεισμό» στον χώρο του ποδοσφαίρου.Η ομάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της ρωσικής λίγκας, παρά τις μεγάλες φιλοδοξίες που είχε και αυτή η κατάσταση προκάλεσε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, που επιχείρησαν να αναζητήσουν τις αιτίες. Ο Αντρέι Ορλόφ, πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου του συλλόγου, μίλησε για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα και εκεί αποκάλυψε ότι ο πρώην προπονητής, Ρομπέρτο Μορένο, ήταν.... εμμονικός με το ChatGPT φτάνοντας στο σημείο να κάνει μεταγραφές ή να οργανώνει τα ταξίδια της ομάδας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης!«Ετοιμαζόμασταν για το ταξίδι στο Χαμπάροφσκ και ο Ρομπέρτο μου είπε: "Τα σκέφτηκα όλα. Έβαλα όλες τις παραμέτρους του ταξιδιού στο ChatGPT. Πρέπει να πετάξουμε την ημέρα του αγώνα. Θα προπονούμαστε στη Σότσι μία ώρα νωρίτερα και δύο ημέρες πριν από την αναχώρηση θα ξεκινήσουμε προπονήσεις στις 7 το πρωί". Βλέποντας την παρουσίασή του και αντιλαμβανόμενος ότι οι παίκτες δεν θα έπρεπε να κοιμηθούν για 28 ώρες, τον ρώτησα: "Ρομπέρτο, όλα υπέροχα, αλλά πότε θα κοιμηθούν τα παιδιά;". Ο Μορένο έβαλε νέες παραμέτρους, η παρουσίαση ενημερώθηκε και τελικά ταξιδέψαμε με πρόγραμμα που... έχτισε το ChatGPT» είπε χαρακτηριστικά ο Ορλόφ.Αποκάλυψε, δε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε και στη μεταγραφική περίοδο.«Το περασμένο καλοκαίρι ψάχναμε επιθετικό, διαλέγαμε ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πισάρσκι, τον Πάβελ Μελέσιν και τον Άρθουρ Σουσενάτσεφ. Ο Μορένο έβαλε στο ChatGPT τα δεδομένα τους και, σύμφωνα με την απάντηση που πήρε, ο καλύτερος ήταν ο Σουσενάτσεφ (σ.σ. ο οποίος, για την ιστορία, δεν πέτυχε ούτε ένα γκολ σε δέκα αγώνες). Ενώ ήταν να πάρουμε δύο, τελικά πήρα και τους τρεις. Δεν μου φάνηκε παράλογο τότε, θεωρώντας ότι το χρησιμοποιεί ως πρόσθετο εργαλείο. Αλλά για τον Μορένο, κάποια στιγμή, το GPT έγινε ένα από τα βασικά εργαλεία της δουλειάς του.Υπό την ηγεσία του, η ομάδα πήρε μόλις έναν βαθμό σε επτά αγώνες, προτού τελικά η διοίκηση τον απομακρύνει.Η συγκεκριμένη συνέντευξη έγινε γρήγορα viral, με τον Μορένο να παρουσιάζεται ως ο προπονητής που έβγαζε ενδεκάδες ή και το πρόγραμμα των προπονήσεων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και τον Ισπανό τεχνικό να απαντά μέσω επιστολής του στην ηλεκτρονική έκδοση της Marca , διαψεύδοντας τα πάντα.«Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ το ChatGPT ούτε οποιαδήποτε μορφή Τεχνητής Νοημοσύνης για να προετοιμάσω αγώνες, να αποφασίσω ενδεκάδες ή να επιλέξω ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι απολύτως ψευδές» ξεκινά την επιστολή του.

«Τα γεγονότα που διαψεύδουν την εκδοχή που κυκλοφορεί: τον αγώνα που αναφέρεται στα δημοσιεύματα, τον κερδίσαμε με 1-0 στο Χαμπάροβσκ. Το να παρουσιάζεται ως μεθοδολογική αποτυχία δεν έχει κανένα νόημα. Πρόκειται για πόλη με διαφορά οκτώ ωρών και η προετοιμασία ήταν πραγματικός πονοκέφαλος, την οποία συζητήσαμε όλοι, αν και η τελική απόφαση ήταν δική μου» προσθέτει ο Μορένο και προχωρά στο ζήτημα της υποτιθέμενης μεταγραφής: «Η μεταγραφή για την οποία γίνεται λόγος ήταν διαδικασία του συλλόγου, σε συνεννόηση με τον αθλητικό διευθυντή και ολόκληρο το ιατρικό επιτελείο. Ο ποδοσφαιριστής σκόραρε στο Κύπελλο και στη συνέχεια υπέστη έναν τραυματισμό που επηρέασε τη συνέχεια της παρουσίας του, όπως συμβαίνει σε κάθε ομάδα. Εγώ, όμως, δεν γνώριζα την αγορά του Καζακστάν, επομένως η πρόταση προήλθε από τη Διεύθυνση Ποδοσφαίρου».



Τέλος ο Ισπανός τεχνικός υποστήριξε: «Η καριέρα μου στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε ακριβώς από την ανάλυση δεδομένων και βίντεο. Είναι η ειδικότητά μου και αυτό που έκανε τη διαφορά στα πρώτα μου βήματα. Όπως κάθε επαγγελματικό τεχνικό επιτελείο, χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης: GPS, Wyscout, βίντεο, πλατφόρμες scouting. Η τεχνολογία βοηθά στην ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών, όμως τις αθλητικές αποφάσεις τις λαμβάνει πάντα το τεχνικό επιτελείο. Η πηγή αυτών των πληροφοριών είναι ένα πρώην στέλεχος του συλλόγου, με το οποίο υπήρξαν επαγγελματικές διαφορές που κατέληξαν στην αποχώρησή του. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση της FC Σότσι που να επιβεβαιώνει αυτή την εκδοχή. Η αποχώρησή μου έγινε κοινή συναινέσει, σε μια περίοδο ασταθών αποτελεσμάτων και διαφωνιών στον αθλητικό σχεδιασμό, όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Το να παρουσιάζεται ως “απόλυση επειδή χρησιμοποιούσε ChatGPT” απλοποιεί υπερβολικά κάτι πολύ πιο σύνθετο και, επιπλέον, δεν είναι αλήθεια».