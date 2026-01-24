ΝΒΑ: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Γουόριορς, εξαιτίας της δολοφονίας άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη
Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει το ξημέρωμα (03:00) της Κυριακής

Το NBA προχώρησε στην αναβολή του αγώνα  των Τίμπεργουλβς με τους  Γουόριορς μετά από την δολοφονία άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη. 

Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει τα ξημερώματα (03:00) της Κυριακής αλλά μετά από όσα συνέβησαν ήταν αδύνατο να διεξαχθεί. 

Βάσει των όσων έχουν γίνει γνωστά πρόθεση του NBA είναι να διεξαχθεί το ξημέρωμα (03:00) της Δευτέρας εάν οι τοπικές αρχές μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των θεατών.



