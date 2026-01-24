Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
ΝΒΑ: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Γουόριορς, εξαιτίας της δολοφονίας άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη
ΝΒΑ: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Γουόριορς, εξαιτίας της δολοφονίας άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη
Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει το ξημέρωμα (03:00) της Κυριακής
Το NBA προχώρησε στην αναβολή του αγώνα των Τίμπεργουλβς με τους Γουόριορς μετά από την δολοφονία άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη.
Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει τα ξημερώματα (03:00) της Κυριακής αλλά μετά από όσα συνέβησαν ήταν αδύνατο να διεξαχθεί.
Βάσει των όσων έχουν γίνει γνωστά πρόθεση του NBA είναι να διεξαχθεί το ξημέρωμα (03:00) της Δευτέρας εάν οι τοπικές αρχές μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των θεατών.
Today's game between the Warriors and Timberwolves has been rescheduled for tomorrow (Jan. 25) at 5:30 PM ET at Target Center. https://t.co/a0lAFuHHVe— NBA (@NBA) January 24, 2026
