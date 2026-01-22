Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
ΠΑΟΚ: Το τρόπαιο του Europa League βρίσκεται στην Τούμπα
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα το βράδυ (22/1, 19:45) τη Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και στην κατάμεστη Τούμπα θα βρίσκεται και ένας ξεχωριστός «επισκέπτης»
Ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία σήμερα το βράδυ να κάνει το καθοριστικό βήμα για την πρόκριση του στην επόμενη φάση του Europa League καθώς υποδέχεται τη Μπέτις και με νίκη σφραγίζει το εισιτήριο του.
Ο αγώνας είναι sold out ωστόσο πέρα από τους χιλιάδες φίλους του Δικεφάλου και τους 200 Ισπανούς, ο αγώνας θα διεξαχθεί παρουσία του τροπαίου που θα πάρει στα χέρια του ο νικητής του φετινού τελικού το βράδυ της 20ης Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.
A special visit before tonight’s game. 🏆#PAOK #OurWay #UEL @EuropaLeague pic.twitter.com/2FtmsEspzo— PAOK FC (@PAOK_FC) January 22, 2026
