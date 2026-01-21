Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Αναβλήθηκε ο αγώνας του Περιστερίου με τη Σαραγόσα λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική: Στάζει νερά η οροφή του κλειστού
Η οροφή του κλειστού «Ανδρέας Παπανδρέου» στάζει νερά με αποτέλεσμα το ματς να καθυστερήσει για μία ώρα και τελικά οι διαιτητές να αποφασίσουν την αναβολή του
Οι διαιτητές του αγώνα Περιστέρι – Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των 16 του FIBA Europe Cup αποφάσισαν την αναβολή.
Ο λόγος είναι πως στάζουν νερά από την οροφή του κλειστού «Ανδρέας Παπανδρέου», λόγω της πολύωρης βροχόπτωσης στην Αττική.
Μετά από μία ώρα και πολλές προσπάθειες να λυθεί το θέμα, οι διαιτητές αποφάσισαν να αναβάλουν την αναμέτρηση.
