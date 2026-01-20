Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ολυμπιακός: Με τον ατζέντη του στην Ελλάδα ο Ελ Κααμπί
Ο 32χρονος φορ ταξίδεψε από το Ραμπάτ για την Αθήνα λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Κόπα Άφρικα
Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έφτασε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Ελλάδα από το Μαρόκο και όλα δείχνουν πως θα είναι στην αποστολή για το σπουδαίο ματς κόντρα στη Λεβερκούζεν για το Champions League.
Ο 32χρονος φορ ταξίδεψε από το Ραμπάτ για την Αθήνα λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Κόπα Άφρικα όπου γνώρισε την ήττα από τη Σενεγάλη σε έναν επεισοδιακό αγώνα, ωστόσο δεν ήρθε μόνος του στη χώρα μας.
Εκτός από την οικογένεια του, στο αεροπλάνο για την Ελλάδα ήταν μαζί του και ο ατζέντης του. Αυτή η άφιξη δείχνει την εξέλιξη γύρω από το θέμα του συμβολαίου του διεθνή επιθετικού, το οποίο εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και ήδη οι ομάδες που τον θέλουν κάνουν... παρέλαση για την υπογραφή του.
Κατά καιρούς στο Μαρόκο έγραφαν για συμφωνία των δύο πλευρών για συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2028 αλλά τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, με τον ποδοσφαιριστή να μένει συγκεντρωμένος στην εθνική του ομάδα.
Πηγή: gazzetta.gr
