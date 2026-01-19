Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν, Μήτογλου αλλά με Ρογκαβόπουλο κόντρα στη Μπασκόνια

Τόσο ο Ναν όσο και ο Μήτογλου δεν ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, ενώ ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν