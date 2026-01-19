Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν, Μήτογλου αλλά με Ρογκαβόπουλο κόντρα στη Μπασκόνια
Τόσο ο Ναν όσο και ο Μήτογλου δεν ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, ενώ ο Ρογκαβόπουλος θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν
Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τη διαβολοβδομάδα της Euroleague με την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Μπασκόνια, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν θα στερηθεί και πάλι δύο πολύ σημαντικούς αθλητές του.
Ο Κέντρικ Ναν και ο Ντίνος Μήτογλου δεν θα είναι στην 12αδα του αγώνα με τον Αμερικανό να ταλαιπωρείται από την κάκωση στον αστράγαλο και τον Έλληνα άσο από την θλάση που είχε υποστεί πριν από 15 ημέρες.
Αντιθέτως ο Ρογκαβόπουλος που δεν έπαιξε στο Μόναχο λόγω ίωσης είναι καλύτερα και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του.
