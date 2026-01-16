Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Τρυφερές στιγμές για Μέσι και Αντονέλα στην πισίνα του σπιτιού τους, δείτε φωτογραφία
Τρυφερές στιγμές για Μέσι και Αντονέλα στην πισίνα του σπιτιού τους, δείτε φωτογραφία
Λιονέλ Μέσι και Αντονέλα Ροκούζο ανέβασαν την φωτογραφία στα social media και την σχολίασαν με καρδούλες
Φωτογραφία τους σε τρυφερή στιγμή μπροστά στην πισίνα του σπιτιού τους ανέβασαν στα social media o Λιονέλ Μέσι και η Αντονέλα Ροκούζο.
Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου και η σύντροφός του είναι με τα μαγιό τους και εκείνη τον έχει αγκαλιάσει και τον φιλάει με τον Λιο να απολαμβάνει τη στιγμή.
Την φωτογραφία σχολίασαν και οι δύο στα social media βάζοντας καρδούλες κάτω από την δημοσίευση. Αντονέλα και Λιο είναι μαζί από το σχολείο!
Παντρεύτηκαν το 2017 και έχουν αποκτήσει τρία αγόρια. Η Ροκούζο πάντως διατηρεί άψογη σιλουέτα αφού προσέχει τόσο την διατροφή της και είναι σε φόρμα λόγω γυμναστικής.
Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου και η σύντροφός του είναι με τα μαγιό τους και εκείνη τον έχει αγκαλιάσει και τον φιλάει με τον Λιο να απολαμβάνει τη στιγμή.
Την φωτογραφία σχολίασαν και οι δύο στα social media βάζοντας καρδούλες κάτω από την δημοσίευση. Αντονέλα και Λιο είναι μαζί από το σχολείο!
Παντρεύτηκαν το 2017 και έχουν αποκτήσει τρία αγόρια. Η Ροκούζο πάντως διατηρεί άψογη σιλουέτα αφού προσέχει τόσο την διατροφή της και είναι σε φόρμα λόγω γυμναστικής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα