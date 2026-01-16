Τρυφερές στιγμές για Μέσι και Αντονέλα στην πισίνα του σπιτιού τους, δείτε φωτογραφία
Λιόνελ Μέσι Αντονέλα Ροκούζο

Λιονέλ Μέσι και Αντονέλα Ροκούζο ανέβασαν την φωτογραφία στα social media και την σχολίασαν με καρδούλες

Φωτογραφία τους σε τρυφερή στιγμή μπροστά στην πισίνα του σπιτιού τους ανέβασαν στα social media o Λιονέλ Μέσι και η Αντονέλα Ροκούζο. 
Ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου και η σύντροφός του είναι με τα μαγιό τους και εκείνη τον έχει αγκαλιάσει και τον φιλάει με τον Λιο να απολαμβάνει τη στιγμή. 

Την φωτογραφία σχολίασαν και οι δύο στα social media βάζοντας καρδούλες κάτω από την δημοσίευση. Αντονέλα και Λιο είναι μαζί από το σχολείο!

Παντρεύτηκαν το 2017 και έχουν αποκτήσει τρία αγόρια. Η Ροκούζο πάντως διατηρεί άψογη σιλουέτα αφού προσέχει τόσο την διατροφή της και είναι σε φόρμα λόγω γυμναστικής. 


