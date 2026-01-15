Ποινή φυλάκισης σε δύο παίκτες της Φενερμπαχτσέ για την επίθεση στον διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ
SPORTS
Φενερμπαχτσέ Ποινή φυλάκισης

Ποινή φυλάκισης σε δύο παίκτες της Φενερμπαχτσέ για την επίθεση στον διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ

Ποινή 16 μηνών με αναστολή σε Ουστερβόλντε και Γιαντάς για τον σοβαρό τραυματισμό του διευθυντή του γηπέδου

Ποινή φυλάκισης σε δύο παίκτες της Φενερμπαχτσέ για την επίθεση στον διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ
Δύο ποδοσφαιριστές της Φενέρμπαχτσε, ο Ολλανδός αμυντικός Τζέιντεν Ουστερβόλντε και ο Τούρκος μεσοεπιθετικός Μερτ Χακάν Γιαντάς, τιμωρήθηκαν με ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για επίθεση σε βάρος του διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ, Αλί Τσελικιράν.

Το περιστατικό συνέβη τον Μάιο του 2024, μετά από ένα επεισοδιακό ντέρμπι μεταξύ των δύο «αιωνίων» αντιπάλων του τουρκικού πρωταθλήματος, για την προτελευταία αγωνιστική της σεζόν 2023-24. Από τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο Αλί Τσελικιράν υπέστη κάταγμα στον αυχένα, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση η οποία συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία και οδήγησε στην τιμωρία των δύο παικτών.

Η Φενέρμπαχτσε είχε επικρατήσει 1-0 σε εκείνο το ντέρμπι, αναβάλλοντας τη «στέψη» της Γαλατάσαραϊ, η οποία τελικά κατέκτησε τον τίτλο την τελευταία αγωνιστική.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης