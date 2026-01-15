Ποινή φυλάκισης σε δύο παίκτες της Φενερμπαχτσέ για την επίθεση στον διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ

Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ποινή 16 μηνών με αναστολή σε Ουστερβόλντε και Γιαντάς για τον σοβαρό τραυματισμό του διευθυντή του γηπέδου
Δύο ποδοσφαιριστές της Φενέρμπαχτσε, ο Ολλανδός αμυντικός Τζέιντεν Ουστερβόλντε και ο Τούρκος μεσοεπιθετικός Μερτ Χακάν Γιαντάς, τιμωρήθηκαν με ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για επίθεση σε βάρος του διευθυντή του γηπέδου της Γαλατάσαραϊ, Αλί Τσελικιράν.
Το περιστατικό συνέβη τον Μάιο του 2024, μετά από ένα επεισοδιακό ντέρμπι μεταξύ των δύο «αιωνίων» αντιπάλων του τουρκικού πρωταθλήματος, για την προτελευταία αγωνιστική της σεζόν 2023-24. Από τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο Αλί Τσελικιράν υπέστη κάταγμα στον αυχένα, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση η οποία συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία και οδήγησε στην τιμωρία των δύο παικτών.
Η Φενέρμπαχτσε είχε επικρατήσει 1-0 σε εκείνο το ντέρμπι, αναβάλλοντας τη «στέψη» της Γαλατάσαραϊ, η οποία τελικά κατέκτησε τον τίτλο την τελευταία αγωνιστική.
