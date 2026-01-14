Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Χιμένεθ: «Χάσαμε το ματς από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι»
Ο Μανόλο Χιμένεθ υποστήριξε ότι ο Άρης δεν άξιζε το τελικό αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό και κατέθεσε τις ενστάσεις του για τη διαιτησία
Με την πικρία του αποτελέσματος και παράπονα για τις διαιτητικές αποφάσεις να κυριαρχούν, ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στον αποκλεισμό του Άρη από τον Παναθηναϊκό. Παρά το 3-0, ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στο γεγονός ότι οι «κίτρινοι» είχαν τις στιγμές τους στο ματς, θεωρώντας πως το τελικό αποτέλεσμα αδικεί την προσπάθεια των παικτών του και διαμορφώθηκε από συγκυρίες και λάθη των διαιτητών.
Μιλώντας στα κανάλια COSMOTE, ο Ισπανός προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα. Σε μία ώρα όμως κανείς δεν θα θυμάται ότι είχαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον Παναθηναϊκό. Είχαμε δύο ξεκάθαρες ευκαιρίες στο τέλος του πρώτο ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δεύτερου. Χάσαμε το ματς από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι», είπε και ρωτήθηκε για το αν αναφέρεται στις αποφάσεις του διαιτητή ή σε ατομικά λάθη.
«Καταρχάς στο δεύτερο πέναλτι προηγείται φάουλ στον Παναγίδη. Στην πρώτη φάση που έγινε κάτι με τον Ροζ βγήκε κίτρινη κάρτα ενώ κάτι αντίστοιχο δεν έγινε στον αντίπαλο. Το σκορ είναι υπερβολικό για την εικόνα που είχαμε σήμερα και είναι άδικο».
