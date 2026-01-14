Χιμένεθ: «Χάσαμε το ματς από δύο εντελώς παράλογα πέναλτι»

Ο Μανόλο Χιμένεθ υποστήριξε ότι ο Άρης δεν άξιζε το τελικό αποτέλεσμα και τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό και κατέθεσε τις ενστάσεις του για τη διαιτησία