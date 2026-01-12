Ο Ζοάο Κανσέλο επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα: Πέρασε τα ιατρικά, παρουσιάζεται την Τρίτη
SPORTS
Μπαρτσελόνα Ζοάο Κανσέλο

Ο Ζοάο Κανσέλο επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα: Πέρασε τα ιατρικά, παρουσιάζεται την Τρίτη

Ο Πορτογάλος μπακ ξεκινά τη δεύτερη θητεία του στο «Καμπ Νου» ως δανεικός από την Αλ Χιλάλ

Ο Ζοάο Κανσέλο επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα: Πέρασε τα ιατρικά, παρουσιάζεται την Τρίτη
Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Super Cup κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα έχουν έναν ακόμη λόγο να πανηγυρίζουν. Ο Ζοάο Κανσέλο βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, επιστρέφοντας στην ομάδα που αγάπησε για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Χάνσι Φλικ.

Ο 31χρονος διεθνής αμυντικός αφίχθηκε το πρωί της Δευτέρας και το απόγευμα πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ο Κανσέλο θα φορέσει ξανά τα «μπλαουγκράνα» επίσημα την Τρίτη στις 13:00, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου.

Ο παίκτης παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Αλ Χιλάλ έως τις 30 Ιουνίου, με τον ίδιο να αποδέχεται σημαντική μείωση αποδοχών για να κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του.

Ντέκο: «Μας λύνει τα χέρια στην άμυνα»
Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, εξήγησε το σκεπτικό της μεταγραφής, τονίζοντας ότι η παρουσία του Κανσέλο προσφέρει τακτική ευελιξία. Με τον Κανσέλο στο δεξί άκρο, ο Κουντέ μπορεί να αγωνιστεί στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Έρικ Γκαρσία δεν θα χρειάζεται πλέον να καλύπτει τη θέση του μπακ.

«Είναι ένας παίκτης που ανεβάζει το επίπεδο της ομάδας. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Ζοάο είναι "τρελός" για τη Μπάρτσα και το απέδειξε για άλλη μια φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντέκο.

Με την προσθήκη αυτή, η Μπαρτσελόνα θωρακίζει τα μετόπισθεν για το δεύτερο μισό της σεζόν, έχοντας πλέον έναν παίκτη που γνωρίζει άριστα το περιβάλλον και τη φιλοσοφία του κλαμπ.

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης