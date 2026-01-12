Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Ο Ζοάο Κανσέλο επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα: Πέρασε τα ιατρικά, παρουσιάζεται την Τρίτη
Ο Πορτογάλος μπακ ξεκινά τη δεύτερη θητεία του στο «Καμπ Νου» ως δανεικός από την Αλ Χιλάλ
Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Super Cup κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, οι φίλοι της Μπαρτσελόνα έχουν έναν ακόμη λόγο να πανηγυρίζουν. Ο Ζοάο Κανσέλο βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα της Καταλονίας, επιστρέφοντας στην ομάδα που αγάπησε για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Χάνσι Φλικ.
Ο 31χρονος διεθνής αμυντικός αφίχθηκε το πρωί της Δευτέρας και το απόγευμα πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ο Κανσέλο θα φορέσει ξανά τα «μπλαουγκράνα» επίσημα την Τρίτη στις 13:00, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του συλλόγου.
Ο παίκτης παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Αλ Χιλάλ έως τις 30 Ιουνίου, με τον ίδιο να αποδέχεται σημαντική μείωση αποδοχών για να κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του.
Ντέκο: «Μας λύνει τα χέρια στην άμυνα»
Ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, εξήγησε το σκεπτικό της μεταγραφής, τονίζοντας ότι η παρουσία του Κανσέλο προσφέρει τακτική ευελιξία. Με τον Κανσέλο στο δεξί άκρο, ο Κουντέ μπορεί να αγωνιστεί στο κέντρο της άμυνας, ενώ ο Έρικ Γκαρσία δεν θα χρειάζεται πλέον να καλύπτει τη θέση του μπακ.
«Είναι ένας παίκτης που ανεβάζει το επίπεδο της ομάδας. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Ζοάο είναι "τρελός" για τη Μπάρτσα και το απέδειξε για άλλη μια φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντέκο.
Με την προσθήκη αυτή, η Μπαρτσελόνα θωρακίζει τα μετόπισθεν για το δεύτερο μισό της σεζόν, έχοντας πλέον έναν παίκτη που γνωρίζει άριστα το περιβάλλον και τη φιλοσοφία του κλαμπ.
