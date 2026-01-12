ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Αντετοκούνμπο ήταν μια ομάδα μόνος του για τους Μπακς, αλλά το Ντένβερ άντεξε και κέρδισε
Τα «ελάφια» λύγισαν με 108-104  παρά τους 31 πόντους, τα 8 ριμπάουντ, τις 11 ασίστ, το 1 κλέψιμο και τα 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Δεν τα κατάφεραν στην έδρα των Νάγκετς οι Μπακς. Τα «ελάφια» λύγισαν με 108-104 και με αυτόν τον τρόπο έπεσαν στο 17-22 σε μια δύσκολα σεζόν για εκείνα. Από την άλλη πλευρά το Ντένβερ που παίζει χωρίς Νίκολα Γιόκιτς πήγε στο 26-13.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του. Ο Άαρον Γκόρντον με δύο βολές στο τέλος κλείδωσε τη νίκη των Νάγκετς.

Denver Nuggets vs Milwaukee Bucks Full Game Highlights – January 11, 2026 | NBA Season


Εντυπωσιακός Αντετοκούνμπο


Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε άλλο ένα ματς μια ομάδα μόνος του, αλλά δεν ήταν αρκετό, καθώς το Ντένβερ έδειξε την κλάση του. Τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Είχε 9/14 δίποντα, 10/14 βολές και 1/2 τρίποντα και προσπάθησε να κουβαλήσει τους συμπαίκτες του. Δεύτερος σκόρερ στο Μιλγουόκι ήταν ο Μάιλς Τέρνερ με 16 πόντους.

Κανείς από τους υπολοίπους δεν έβαλε πάνω από 14 πόντους.

Highlights: Giannis Antetokounmpo Scores 31 Points vs. Nuggets | 01.11.26


Τα στατιστικά του Έλληνα σταρ


  • 31 πόντοι
  • 8 ριμπάουντ
  • 11 ασίστ
  • 1 κλέψιμο
  • 2 μπλοκ
  • 33 λεπτά
  • 9/14 δίποντα
  • 10/14 βολές
  • 1/2 τρίποντα


Τα δωδεκάλεπτα: 27-23, 62-52, 85-74, 108-104


Πηγή: gazzetta.gr
