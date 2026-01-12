Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Ο Αντετοκούνμπο ήταν μια ομάδα μόνος του για τους Μπακς, αλλά το Ντένβερ άντεξε και κέρδισε
Τα «ελάφια» λύγισαν με 108-104 παρά τους 31 πόντους, τα 8 ριμπάουντ, τις 11 ασίστ, το 1 κλέψιμο και τα 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Δεν τα κατάφεραν στην έδρα των Νάγκετς οι Μπακς. Τα «ελάφια» λύγισαν με 108-104 και με αυτόν τον τρόπο έπεσαν στο 17-22 σε μια δύσκολα σεζόν για εκείνα. Από την άλλη πλευρά το Ντένβερ που παίζει χωρίς Νίκολα Γιόκιτς πήγε στο 26-13.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση αλλά δεν γινόταν να σώσει την ομάδα του. Ο Άαρον Γκόρντον με δύο βολές στο τέλος κλείδωσε τη νίκη των Νάγκετς.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε άλλο ένα ματς μια ομάδα μόνος του, αλλά δεν ήταν αρκετό, καθώς το Ντένβερ έδειξε την κλάση του. Τελείωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής.
Είχε 9/14 δίποντα, 10/14 βολές και 1/2 τρίποντα και προσπάθησε να κουβαλήσει τους συμπαίκτες του. Δεύτερος σκόρερ στο Μιλγουόκι ήταν ο Μάιλς Τέρνερ με 16 πόντους.
Κανείς από τους υπολοίπους δεν έβαλε πάνω από 14 πόντους.
Τα δωδεκάλεπτα: 27-23, 62-52, 85-74, 108-104
Εντυπωσιακός Αντετοκούνμπο
Τα στατιστικά του Έλληνα σταρ
- 31 πόντοι
- 8 ριμπάουντ
- 11 ασίστ
- 1 κλέψιμο
- 2 μπλοκ
- 33 λεπτά
- 9/14 δίποντα
- 10/14 βολές
- 1/2 τρίποντα
