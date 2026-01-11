Θυμάστε τον Νέλσον Ολιβέιρα; Εκτός εαυτού ο Πορτογάλος πρώην σέντερ φορ των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ! (video)

Η Γκιμαράες ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του League Cup Πορτογαλίας, του επονομαζόμενου Allianz Cup. Επικράτησε με 2-1 της Μπράγκα στον αγώνα που διεξήχθη στη Λεϊρία και που στο φινάλε του τα πράγματα ξέφυγαν