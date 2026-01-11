Θυμάστε τον Νέλσον Ολιβέιρα; Εκτός εαυτού ο Πορτογάλος πρώην σέντερ φορ των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ! (video)
SPORTS

Η Γκιμαράες ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του League Cup Πορτογαλίας, του επονομαζόμενου Allianz Cup. Επικράτησε με 2-1 της Μπράγκα στον αγώνα που διεξήχθη στη Λεϊρία και που στο φινάλε του τα πράγματα ξέφυγαν

Πρωταγωνιστής ήταν ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, Νέλσον Ολιβέιρα. Ο 34χρονος, ενώ είχε αντικατασταθεί στο 78′, δέχθηκε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Μαλέιρο στο δωδέκατο λεπτό των καθυστερήσεων.

Όπως φάνηκε από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο έμπειρος σέντερ φορ είχε έντονη αντιπαράθεση και σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης προκάλεσε τους ανθρώπους του πάγκου της Μπράγκα, ενώ στη συνέχεια γύρισε προς τους φιλάθλους, βάζοντας τα χέρια του στα αυτιά του.

Για την ενέργειά του αυτή αποβλήθηκε. Ήταν, πάντως, πάρα πολύ εκνευρισμένος και παρότι οι άνθρωποι της ομάδας του επιχείρησαν να τον κρατήσουν και να απομακρυνθεί, εκείνος επέστρεψε και τα έβαλε με την κερκίδα!


