Super League: Χωρίς Μορόν ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μανόλο Χιμένεθ
SPORTS
Λορέν Μορόν Άρης ΑΕΚ Super League 1

Super League: Χωρίς Μορόν ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μανόλο Χιμένεθ

Ο Ισπανός θα εκτίσει την ποινή των κίτρινων καρτών στο ματς με την Ένωση στη Θεσσαλονίκη για την 16η αγωνιστική της Super League 1

Super League: Χωρίς Μορόν ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μανόλο Χιμένεθ
Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Άρης ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι (11/1, 19:30) με την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Οι Κιτρινόμαυροι δεν ανακοίνωσαν αποστολή, με μοναδική σίγουρη απουσία να είναι αυτή του Λορέν Μορόν που συμπλήρωσε κάρτες.

Πιο συγκεκριμένα η ΠΑΕ Άρης αναφέρει:

«Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με την Α.Ε.Κ. στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/01, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος ''Stoiximan Super League'' της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το κυριακάτικο παιχνίδι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Λορέν Μορόν (συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες).

* Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας».

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης