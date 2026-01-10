Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Super League: Χωρίς Μορόν ο Άρης κόντρα στην ΑΕΚ, δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μανόλο Χιμένεθ
Ο Ισπανός θα εκτίσει την ποινή των κίτρινων καρτών στο ματς με την Ένωση στη Θεσσαλονίκη για την 16η αγωνιστική της Super League 1
Ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Άρης ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι (11/1, 19:30) με την ΑΕΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Οι Κιτρινόμαυροι δεν ανακοίνωσαν αποστολή, με μοναδική σίγουρη απουσία να είναι αυτή του Λορέν Μορόν που συμπλήρωσε κάρτες.
Πιο συγκεκριμένα η ΠΑΕ Άρης αναφέρει:
«Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με την Α.Ε.Κ. στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/01, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος ''Stoiximan Super League'' της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Στην τελευταία προπόνηση πριν από το κυριακάτικο παιχνίδι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.
Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.
Θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Λορέν Μορόν (συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες).
* Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας».
