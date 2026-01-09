Παναθηναϊκός: Νέα προσφορά 8 εκατομμυρίων ευρώ στην Γοδόι Κρουζ για τον Αντίνο, γράφουν στην Αργεντινή

Για βελτιωμένη προσφορά του Παναθηναϊκού προς τη Γοδόι Κρουζ ώστε ν’ αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο κάνει λόγο ο δημοσιογράφος που έφερε στο «φως» την προσπάθεια των πρασίνων