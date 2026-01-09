Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Σώθηκαν από πνιγμό ο Μάρτιν Ντεμικέλις και η οικογένειά του: Δραματική διάσωση από σέρφερ στην Ουρουγουάη
Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν τεχνικός παρασύρθηκε από τα κύματα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς – Οι σωτήριες κινήσεις των περαστικών σε παραλία χωρίς ναυαγοσώστες
Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησε ο Αργεντινός άλλοτε κεντρικός αμυντικός της εθνικής Αργεντινής (με παρουσία σε Ρίβερ Πλέιτ, Μπάγερν Μονάχου, Μάλαγα και Μάντσεστερ Σίτι) και πλέον προπονητής Μάρτιν Ντεμικέλις και τα μέλη της οικογένειάς του την τελευταία ημέρα του 2025. Αυτό που ξεκίνησε ως μια ήρεμη απόδραση για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς στο Χοσέ Ιγνάσιο, κοντά στο κοσμοπολίτικο θέρετρο Πούντα ντελ Εστέ της Ουρουγουάης, παραλίγο να εξελιχθεί σε μια ανείπωτη τραγωδία.
Το χρονικό της δραματικής διάσωσης
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ουρουγουάη και την εκπομπή «A la tarde» (America TV), ο Ντεμικέλις, ο γιος του Μπάστιαν και η ανιψιά του Καμίλα, αποφάσισαν να κολυμπήσουν στην παραλία Laguna Escondida. Παρά το γεγονός ότι η κολύμβηση στη συγκεκριμένη περιοχή απαγορεύεται και δεν υπήρχε επίβλεψη από ναυαγοσώστες, οι τρεις τους μπήκαν στο νερό.
Ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα, η παλίρροια και τα ισχυρά κύματα άρχισαν να τους παρασύρουν μακριά από την ακτή.
Όπως εξήγησε η παρουσιάστρια Καρίνα Μαζόκο, υπήρξε μια στιγμή που η οικογένεια συνειδητοποίησε ότι ήταν αδύνατο να βγει από το νερό λόγω της δύναμης του ωκεανού.
Την κρίσιμη στιγμή, μια ομάδα σέρφερ από γειτονική παραλία, αντιλήφθηκαν την κατάσταση. Χωρίς δεύτερη σκέψη, έπεσαν στη θάλασσα με τις σανίδες τους και κατάφεραν να προσεγγίσουν τον Ντεμικέλις και τα παιδιά, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια πίσω στην ακτή.
Ένα μάθημα ζωής
Το βίντεο της διάσωσης, που έγινε γρήγορα viral, αποτυπώνει την αγωνία των στιγμών και την ταραγμένη θάλασσα που παραλίγο να αποβεί μοιραία. Όπως είπε ένας από τους διασώστες «σώσαμε τον Ντεμικέλις και όλη την οικογένειά του από πνιγμό σε μια περιοχή χωρίς ναυαγοσώστες».
Ευτυχώς, το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς, αφήνοντας μόνο μια τρομακτική ανάμνηση στον 45χρονο προπονητή και τους οικείους του.
Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados del mar en una playa sin guardavidashttps://t.co/a2BZmw9PEo pic.twitter.com/LUStDc6y5C— Fm Gente🇺🇾📲 094054756 (@fmgenteradio) January 8, 2026
