Παναθηναϊκός: Πλησιάζει στα «πράσινα» ο Σαντίνο Αντίνο με 4 εκατ. ευρώ, γράφουν στην Αργεντινή

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αργεντινή, ο νεαρός εξτρέμ θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα την ώρα που ο πρόεδρος της Γοδόι... βλέπει μόνο Ρίβερ

Τον Παναθηναϊκό αναφέρουν ως νικητή στην μάχη με την Ρίβερ Πλέιτ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από την Γοδόι Κρουζ δημοσιεύματα στην Αργεντινή τα ξημερώματα της Τετάρτης!

Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ στη Λατινική Αμερική, υποστήριξε πως η πλευρά του Αργεντινού ποδοσφαιριστή απέρριψε την προοπτική της μεταγραφής στη Ρίβερ και προχωρά την μετακίνηση του νεαρού διεθνούς εξτρέμ στο Τριφύλλι!

Σύμφωνα με κάποια άλλα δίκτυα στη χώρα του τάνγκο η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα με τον τελικό προορισμό του παίκτη να είναι η Αθήνα και ο Παναθηναϊκός!

Παράλληλα, όμως, υπάρχουν αναφορές πως οι εκπρόσωποι του παίκτη είναι έξαλλοι με τον πρόεδρο της Γοδόι, Μανζούρ, ο οποίος δεν επικοινωνεί μαζί τους, ώστε να μεταφερθεί η πρόταση του Παναθηναϊκού, καθώς θέλει να... στείλει τον παίκτη στη Ρίβερ!

Στο παιχνίδι βρίσκεται και η Φλαμένγκο αλλά σύμφωνα με τις αναφορές φαβορί είναι ο ελληνικός σύλλογος.

