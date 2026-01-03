«Καμπανάκια» από Γιαννακόπουλο στους παίκτες του ΠΑΟ: Δύο μέρες πριν και ξέρετε ποιοι είστε, στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι, είναι δυνατόν;

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός

Έντονα παράπονα για την συμπεριφορά των παικτών του Παναθηναϊκού εκτός γηπέδου έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Δεν χαρίστηκε στους παίκτες του Παναθηναϊκού στην ομιλία του το Σάββατο, λίγες ώρες μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε παράπονα για τη ζωή τους εκτός γηπέδου και τους ανέφερε πως ξέρει ότι δύο ημέρες πριν από το ματς κάποιοι ήταν μεθυσμένοι. 

«Στο παρελθόν ήμουν εξαιρετικά αυστηρός σε θέματα πειθαρχίας εξωαγωνιστικής δραστηριότητας. Ίσως ο πιο αυστηρός ιδιοκτήτης ευρωπαϊκής ομάδας σε τέτοια ζητήματα. Να ξέρετε κάτι… Υπάρχουν αγώνες που πρέπει να καταλαβαίνουμε τη σημασία τους. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αποδεχθώ.

Ξέρω ποιος ήπιε, πόσο ήπιε και πότε ήπιε. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά αν και γνωρίζω τα πάντα. Δύο μέρες πριν και ξέρετε ποιοι είστε, στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι. Είναι δυνατόν; Όχι. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Όχι από τιμωρητική διάθεση, αλλά γιατί πονάω γι’ αυτό.

Αφού δεν έχετε εσείς παράπονο, δεν θέλω να έχω ούτε εγώ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

