Τα... νυχτοπερπατήματα του Καρέτσα στη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίες

Το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου άλλαξε τον χρόνο στη Θεσσαλονίκη και φυσικά επισκέφτηκε και τα μπουζούκια

Στη Θεσσαλονίκη πέρασε τις γιορτινές ημέρες ο Κωνσταντίνος Καρέτσας

Το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου, που στα 18 του χρόνια είναι στο στόχαστρο μεγάλων κλαμπ της Ευρώπης όπως είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, εκμεταλλεύτηκε την διακοπή στο πρωτάθλημα Βελγίου και ταξίδεψε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. 

Ο άσος της Γκενκ που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο αλλά περνούσε τα καλοκαίρια στις Σέρρες, τόπος καταγωγής του παππού του, έζησε όλη την εμπειρία του Thessaloniki by night. 

Βόλτα στον Λευκό Πύργο, φαγητό σε καλό εστιατόριο και φυσικά επίσκεψη στα μπουζούκια και στο κέντρο όπου τραγουδάει ο Πάνος Κιάμος. Ο νεαρός άσος ανέβασε φωτογραφίες από τις ωραίες στιγμές που έζησε στην Θεσσαλονίκη. 

