Η Άνα Ιβάνοβιτς χώρισε το 2025 και υποδέχτηκε με ενθουσιασμό και αισιοδοξία το 2026, φωτογραφίες
Η Άνα Ιβάνοβιτς κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ με τον οποίον έχει αποκτήσει τρία παιδιά
Ήταν χρονιά αλλαγών το 2025 για την Άνα Ιβάνοβιτς.
Η Σέρβα τενίστρια που το 2008 κατέκτησε το Roland Garros και ανέβηκε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης χώρισε με τον επί εννέα χρόνια σύζυγό της, Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ.
Η είδηση έσκασε... σαν βόμβα τον Απρίλιο του 2025 και η Άνα Ιβάνοβιτς έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Εθνικής Γερμανίας και της Μπάγερν Μονάχου με τον οποίο έχουν αποκτήσει και τρία παιδιά.
Η 38χρονη δείχνει ανανεωμένη μετά τον χωρισμό της και στο μήνυμά της για την αλλαγή της χρονιάς έγραψε ότι ήταν δύσκολο αλλά της έμαθε πολλά το 2025 και πως βλέπει με αισιοδοξία το 2026.
«2025... σε ευχαριστώ που ήσουν ο πιο δύσκολος και ο πιο όμορφος δάσκαλος που θα μπορούσα να ζητήσω. Σε ευχαριστώ για τα μαθήματα, τις προκλήσεις και που μου έδειξες πως έπρεπε να εξελιχθώ. Μπαίνω στο 2026 με γαλήνη στην καρδιά μου και τόσο ενθουσιασμό για ό,τι με περιμένει. Και μέσα από όλα αυτά, είμαι για πάντα ευγνώμων στην οικογένεια και τους φίλους μου - η αγάπη σου με κράτησε περισσότερο από όσο φαντάζεσαι ποτέ» έγραψε η Ιβάνοβιτς και ανέβασε φωτογραφίες της μπροστά στο δέντρο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
