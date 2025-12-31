Παναιτωλικός: Τρίτο «χτύπημα» με Σατσιά, αναμένεται στο Αγρίνιο για τις υπογραφες
Παναιτωλικός: Τρίτο «χτύπημα» με Σατσιά, αναμένεται στο Αγρίνιο για τις υπογραφες

Ο διεθνής Κύπριος μέσος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ και την Παρασκευή αναμένεται στο Αγρίνιο για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο

Παναιτωλικός: Τρίτο «χτύπημα» με Σατσιά, αναμένεται στο Αγρίνιο για τις υπογραφες
Μετά τους Αντριάνο Μπρέγκου και Γκούσταβ Γκράναθ, ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε και τρίτο μεταγραφικό «χτύπημα» για το οποίο μένουν πλέον μόνο οι... ανακοινώσεις απ’ την πλευρά της αγρινιώτικης ομάδας. Ο λόγος για τον διεθνή Κύπριο μέσο, Γιάννη Σατσιά ο οποίος έκλεισε στους «κυανοκίτρινους» κι αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες απ’ τον Παναιτωλικό.

Μάλιστα, ο Κύπριος διεθνής ήρθε σε διακανονισμό με τον ΑΠΟΕΛ, αφαιρώντας οποιοδήποτε δικαίωμα είχε για δεδουλευμένα που είχαν διευθετηθεί μέσω διακανονισμών. Στα κυπριακά ΜΜΕ γίνεται λόγος για ένα ποσό περί τις 100.000 ευρώ.

Ο Σατσιάς θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο την Παρασκευή (2/1) για να υπογράψει και να τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, ενώ την παραχώρησή του ανακοίνωσε επίσημα πρώτος ο ΑΠΟΕΛ το απόγευμα της Τετάρτης (31/12).

Αναλυτικά: «Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη συμφωνία για μεταγραφή του Γιάννη Σατσιά στην ΠΑΕ Παναιτωλικός μετά και από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Ο Γιάννης αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές αγωνιστικές ομάδες του ΑΠΟΕΛ. Ήταν μέλος της πρώτης ομάδας τα τελευταία 6 χρόνια. Ολοκληρώνει την παρουσία του με 118 συμμετοχές και 9 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ευχόμαστε στον Γιάννη, καλή συνέχεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα».

