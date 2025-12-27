Μπαρτζώκας: «Στο τέταρτο δεκάλεπτο κάναμε μεγάλα λάθη, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν στο πλευρό μας»
Μπαρτζώκας: «Στο τέταρτο δεκάλεπτο κάναμε μεγάλα λάθη, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν στο πλευρό μας»
Όσα δήλωσε ο κόουτς του Ολυμπιακού μετά το μεγάλο διπλό της ομάδας του στη Μπολόνια
Ο Ολυμπιακός επιβίωσε από το θρίλερ της Μπολόνια και νίκησε τη Βίρτους με 97-94, παίρνοντας ανάσα στη βαθμολογία της Euroleague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στάθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο εκεί όπου η ομάδα του έκανε μερικά χαζά λάθη επιτρέποντας στη Βίρτους να πλησιάσει.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Ήμασταν έτοιμοι να έρθουμε να παίξουμε σε αυτό το δύσκολο γήπεδο.
Το τελευταίο δεκάλεπτο δεν πήγα καλά για εμάς. Βάλαμε τη Βίρτους από νωρίς στις βολές, κάποιοι παίκτες τους βρήκαν σουτ πίσω από την γραμμή του τριπόντου.
Εμείς χάσαμε την μπάλα, κάναμε πολλά λάθη, αλλά ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε και ήταν πολύ σημαντικό.
Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους φίλους του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν και βρέθηκαν στο πλευρό μας».
