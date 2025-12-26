Τον περίμεναν στη γωνία: Μουσουλμάνοι «έκραξαν» τον Σαλάχ για την ανάρτησή του για τα Χριστούγεννα

Όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο σταρ της Λίβερπουλ δημοσίευσε φωτογραφία με Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ώστε να ευχηθεί για τις γιορτές, όμως οι ομόθρησκοί του για ακόμα μία φορά δεν το πήραν καλά