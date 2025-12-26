Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Τον περίμεναν στη γωνία: Μουσουλμάνοι «έκραξαν» τον Σαλάχ για την ανάρτησή του για τα Χριστούγεννα
Όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο σταρ της Λίβερπουλ δημοσίευσε φωτογραφία με Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ώστε να ευχηθεί για τις γιορτές, όμως οι ομόθρησκοί του για ακόμα μία φορά δεν το πήραν καλά
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται στο Μαρόκο για τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά στο σπίτι του στην Αγγλία η οικογένειά του ξεκουράζεται και απολαμβάνει τις γιορτές.
Βέβαια αυτές αποτέλεσαν αφορμή για διαδικτυακές επιθέσεις κατά του σταρ της Λίβερπουλ.
Ο Σαλάχ δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με τα παιδιά του κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και έγραψε «Καλά Χριστούγεννα».
Όμως οι Μουσουλμάνοι ακόλουθοί του δεν το… πήραν και πολύ καλά αυτό.
Για την ακρίβεια δέχθηκε σωρεία σχολίων που μετέφεραν την απογοήτευσή τους κράζοντας τον Σαλάχ για την επιλογή αυτού του post με αρκετούς να χαρακτηρίζουν «λυπηρή» αυτή την πράξη για έναν «εκπρόσωπο του Ισλάμ».
Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια ήταν τα:
«Μο Σαλάχ, σε αγαπούσα ως φίλαθλος της Μάντσεστερ Σίτι. Σε έβλεπα ως πρότυπό μου. Παρ'όλο που δεν έπαιξες ποτέ στη Μάντσεστερ Σίτι, με ενέπνευσες. Όμως μετά από αυτό, δεν μπορώ πλέον να σε βλέπω ως πρότυπο. Μου ράγισες την καρδιά».
«Είσαι μουσουλμάνος… θα έπρεπε να σέβεσαι τη θρησκεία και τον πολιτισμό σου… τι δείχνεις σε εκατομμύρια ανθρώπους;».
«Αδελφέ, να φοβάσαι τον Θεό για το καλό σου. Είσαι μουσουλμάνος και εκατομμύρια σε ακολουθούν και σε αγαπούν, οι περισσότεροι από αυτούς μουσουλμάνοι και νέοι. Και θα δουν αυτό που κάνεις ως κάτι φυσιολογικό και ασήμαντο, ενώ είναι μεγάλο αμάρτημα, καινοτομία και κάτι που δεν αφορά τους μουσουλμάνους».
❤️ #MerryChristmas pic.twitter.com/ioj3YlaPdc— Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2025
