Τον περίμεναν στη γωνία: Μουσουλμάνοι «έκραξαν» τον Σαλάχ για την ανάρτησή του για τα Χριστούγεννα
SPORTS
Μοχάμεντ Σαλάχ Χριστουγεννιάτικο δέντρο Λίβερπουλ

Τον περίμεναν στη γωνία: Μουσουλμάνοι «έκραξαν» τον Σαλάχ για την ανάρτησή του για τα Χριστούγεννα

Όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ο σταρ της Λίβερπουλ δημοσίευσε φωτογραφία με Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ώστε να ευχηθεί για τις γιορτές, όμως οι ομόθρησκοί του για ακόμα μία φορά δεν το πήραν καλά

Τον περίμεναν στη γωνία: Μουσουλμάνοι «έκραξαν» τον Σαλάχ για την ανάρτησή του για τα Χριστούγεννα
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται στο Μαρόκο για τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά στο σπίτι του στην Αγγλία η οικογένειά του ξεκουράζεται και απολαμβάνει τις γιορτές.

Βέβαια αυτές αποτέλεσαν αφορμή για διαδικτυακές επιθέσεις κατά του σταρ της Λίβερπουλ.

Ο Σαλάχ δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με τα παιδιά του κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και έγραψε «Καλά Χριστούγεννα».

Όμως οι Μουσουλμάνοι ακόλουθοί του δεν το… πήραν και πολύ καλά αυτό.

Για την ακρίβεια δέχθηκε σωρεία σχολίων που μετέφεραν την απογοήτευσή τους κράζοντας τον Σαλάχ για την επιλογή αυτού του post με αρκετούς να χαρακτηρίζουν «λυπηρή» αυτή την πράξη για έναν «εκπρόσωπο του Ισλάμ».


Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια ήταν τα:

«Μο Σαλάχ, σε αγαπούσα ως φίλαθλος της Μάντσεστερ Σίτι. Σε έβλεπα ως πρότυπό μου. Παρ'όλο που δεν έπαιξες ποτέ στη Μάντσεστερ Σίτι, με ενέπνευσες. Όμως μετά από αυτό, δεν μπορώ πλέον να σε βλέπω ως πρότυπο. Μου ράγισες την καρδιά».

Κλείσιμο
«Είσαι μουσουλμάνος… θα έπρεπε να σέβεσαι τη θρησκεία και τον πολιτισμό σου… τι δείχνεις σε εκατομμύρια ανθρώπους;».

«Αδελφέ, να φοβάσαι τον Θεό για το καλό σου. Είσαι μουσουλμάνος και εκατομμύρια σε ακολουθούν και σε αγαπούν, οι περισσότεροι από αυτούς μουσουλμάνοι και νέοι. Και θα δουν αυτό που κάνεις ως κάτι φυσιολογικό και ασήμαντο, ενώ είναι μεγάλο αμάρτημα, καινοτομία και κάτι που δεν αφορά τους μουσουλμάνους».
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης