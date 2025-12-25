Στις 39.074 θέσεις η τελική χωρητικότητα του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Ως τελικός ορίζοντας αποπεράτωσης του νέου γηπέδου έχει οριστεί ο Απρίλιος ή Μάιο του 2027, με τον Παναθηναϊκό να «μπαίνει» στο νέο «σπίτι» του απ’ τη σεζόν 2027/28