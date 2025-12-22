Παναθηναϊκός: Το βίντεο από την εγκατάσταση της πρώτης κερκίδας του γηπέδου στον Βοτανικό
Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αρχίζει να παίρνει σιγά, σιγά σάρκα και οστά

Την επομένη της ήττας από τον ΠΑΟΚ με 2-0 για την 15η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, υπήρξε μία σημαντική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό όσον αφορά το θέμα του γηπέδου στον Βοτανικό.

Η μέρα αυτή είναι ξεχωριστή για τους «πρασίνους», αφού τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο που κατασκευάζεται στον Βοτανικό και μέχρι το τέλος της ημέρας θα τοποθετηθούν ακόμη 14. Το «τριφύλλι» μοιράστηκε ένα βίντεο στα social media του όπου φαίνεται ο γερανός να φτιάχνει την κερκίδα με την βοήθεια των εργατών.

Ανάρτηση σχετικά με την εξέλιξη αυτή έκανε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας που τόνισε πως το έργο προχωράει γοργά και δυνατά.

Inside the Build: The First Stand ☘️
