Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Έγραψες ψέματα για μένα, είσαι τιμωρημένος, δεν θα απαντήσω στην ερώτησή σου», δείτε βίντεο
Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Έγραψες ψέματα για μένα, είσαι τιμωρημένος, δεν θα απαντήσω στην ερώτησή σου», δείτε βίντεο
Μια απίθανη στιχομυθία είχε ο Μουρίνιο με δημοσιογράφο, τον οποίο «τιμώρησε», θεωρώντας ότι είχε διαδώσει ψευδείς ειδήσεις για τον ίδιο
Οι viral στιγμές που χαρίζει... απλόχερα ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι αναρίθμητες.
Ο Πορτογάλος τεχνικός πότε πλέκει εγκώμια για τους παίκτες, πότε τα βάζει με όλους και με όλα ενίοτε φυσικά και με δημοσιογράφους.
Κάτι τέτοιο συνέβη μετά το πρόσφατο παιχνίδι της Μπενφίκα απέναντι στην Φαμαλικάο, όταν στη συνέντευξη Τύπου ο Μουρίνιο εμφανίστηκε τσατισμένος με δημοσιογράφο, με τον δικό του... ανάλαφρο τρόπο.
Σε ερώτηση που του έγινε, ο Πορτογάλος τεχνικός των Αετών δεν απάντησε αλλά... την είπε στον δημοσιογράφο σχετικά με ένα πρόσφατο άρθρο του.
«Δημοσίευσες ψευδείς ειδήσεις για εμένα αυτή την εβδομάδα. Έγραψες σχετικά με εμένα και ως ο πρωταγωνιστής του άρθρου, σου λέω ότι είναι ψευδές», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, δημοσιογράφος παρέβλεψε το σχόλιο του Μουρίνιο κάνοντας ξανά την ερώτησή του. Χωρίς φυσικά να πάρει απάντηση από τον αποφασισμένο Πορτογάλο που μάλιστα τον... έστειλε:
«Είσαι τιμωρημένος, δεν θα απαντήσω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα!».
Θυμίζουμε ότι η Μπενφίκα επικράτησε της Φαμαλικάο (13/12) με 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έφτασε τα 43 τέρματα με τους Αετούς μέσα στο 2025.
Ο Πορτογάλος τεχνικός πότε πλέκει εγκώμια για τους παίκτες, πότε τα βάζει με όλους και με όλα ενίοτε φυσικά και με δημοσιογράφους.
Κάτι τέτοιο συνέβη μετά το πρόσφατο παιχνίδι της Μπενφίκα απέναντι στην Φαμαλικάο, όταν στη συνέντευξη Τύπου ο Μουρίνιο εμφανίστηκε τσατισμένος με δημοσιογράφο, με τον δικό του... ανάλαφρο τρόπο.
Σε ερώτηση που του έγινε, ο Πορτογάλος τεχνικός των Αετών δεν απάντησε αλλά... την είπε στον δημοσιογράφο σχετικά με ένα πρόσφατο άρθρο του.
«Δημοσίευσες ψευδείς ειδήσεις για εμένα αυτή την εβδομάδα. Έγραψες σχετικά με εμένα και ως ο πρωταγωνιστής του άρθρου, σου λέω ότι είναι ψευδές», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, δημοσιογράφος παρέβλεψε το σχόλιο του Μουρίνιο κάνοντας ξανά την ερώτησή του. Χωρίς φυσικά να πάρει απάντηση από τον αποφασισμένο Πορτογάλο που μάλιστα τον... έστειλε:
«Είσαι τιμωρημένος, δεν θα απαντήσω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα!».
Θυμίζουμε ότι η Μπενφίκα επικράτησε της Φαμαλικάο (13/12) με 1-0 χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος έφτασε τα 43 τέρματα με τους Αετούς μέσα στο 2025.
Journalist: *asks a question*— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) December 23, 2025
Mourinho: "You published fake news about me this week."
…
"Fake. Fake."
…
"You wrote about me. As the main character of the article, I'm telling you it's fake."
*repeats question*
Mourinho: "You're grounded, I won't answer. Maybe next week." pic.twitter.com/AEnA19TYDT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα