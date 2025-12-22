Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε YouTuber: Η ξενάγηση στο διαμέρισμά του με τη φανέλα του Λουίς Ντίας και το στοίχημα των 10 εκατ. συνδρομητών, δείτε βίντεο
Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του στο πρώτο του βίντεο, αποκαλύπτοντας την «εφηβική» του πλευρά πριν τη μετακόμιση στην έπαυλη των Σακίρα και Πικέ
Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν σταματά να εκπλήσσει, αυτή τη φορά όμως όχι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά στις οθόνες των υπολογιστών. Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα εγκαινίασε το επίσημο κανάλι του στο YouTube με ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral: μια ξενάγηση στο διαμέρισμα όπου έζησε τα τελευταία δύο χρόνια.
Η εμφάνιση με τη φανέλα της Κολομβίας
Το στοιχείο που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν τα έπιπλα, αλλά η ενδυματολογική επιλογή του Γιαμάλ. Ο νεαρός άσος εμφανίστηκε φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Κολομβίας με το Νο7 του Λουίς Ντίας.
Το βίντεο ξεχωρίζει για την αμεσότητά του, καθώς ο Γιαμάλ δείχνει το σπίτι του ακριβώς όπως είναι, σε κατάσταση μετακόμισης με βουνά από ρούχα και κούτες παντού, καθώς ετοιμάζεται να φύγει.
Τρόπαια που «ξεχνά» και αναμνηστικά από λούνα παρκ
Η ξενάγηση αποκάλυψε δεκάδες τρόπαια και βραβεία που έχει συγκεντρώσει στη σύντομη αλλά εκρηκτική καριέρα του. Το αξιοσημείωτο είναι πως ο ίδιος παραδέχτηκε ότι για κάποια από αυτά δεν θυμάται καν ποιος του τα απένειμε!
Ο Γιαμάλ αποκάλυψε και μια μικρή «παθολογική» συνήθεια: τη συλλογή από κεριά και αρωματικά χώρου με άρωμα βανίλιας, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το σπίτι. Ωστόσο, το μεγάλο του καμάρι είναι ένα μουσικό «κειμήλιο».
«Δεν είναι το σπίτι του 50 Cent, αλλά δείτε τι κειμήλιο έχω», είπε δείχνοντας με υπερηφάνεια έναν δίσκο βινυλίου με την υπογραφή του θρυλικού Dr. Dre.
Η «άχρηστη» βεράντα και ο φόβος των αδιάκριτων βλεμμάτων
Παρά τις ανέσεις, ο Γιαμάλ αποκάλυψε ότι η εντυπωσιακή βεράντα στον πάνω όροφο του σπιτιού δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. «Πιστεύαμε ότι θα ήταν τέλεια για το καλοκαίρι, αλλά τελικά δεν βάλαμε καν μαξιλάρια στον καναπέ. Με τρομάζει η ιδέα ότι μπορεί να μας βλέπει ο κόσμος από έξω», εξήγησε.
Η πρόκληση των 10 εκατομμυρίων και η έπαυλη της Σακίρα
Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Γιαμάλ έβαλε ένα στοίχημα με τους ακολούθους του: «Αν θέλετε να δείτε το καινούργιο σπίτι... δεν ξέρω, πάμε για 10 εκατομμύρια συνδρομητές;».
Είναι ήδη γνωστό ότι η νέα του κατοικία θα είναι η πρώην έπαυλη των Σακίρα και Ζεράρ Πικέ.
Το κανάλι συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες συνδρομητές μέσα σε ελάχιστες ώρες, αποδεικνύοντας ότι ο Γιαμάλ είναι πλέον ένα παγκόσμιο είδωλο που επηρεάζει τη νέα γενιά και εκτός γηπέδων.
