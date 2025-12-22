Σπουδαία σεζόν για τον Παύλο Παντελίδη: Έχει σκοράρει ήδη κόντρα σε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό

Το γκολ που σημείωσε ο Παύλος Παντελίδης το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν το έβδομό του σε 13 συμμετοχές στη Stoiximan Super League.



Τα τρία από αυτά είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό μέσα στην ίδια σεζόν, κάτι εντελώς σπάνιο για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος. Πλέον έχει μπροστά του τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, προκειμένου να καταφέρει να κάνει το απόλυτο απέναντι στους BIG-5 του ελληνικού πρωταθλήματος.



Με τον Παναθηναϊκό, από τον οποίο έχει ήδη αποκτηθεί, σκόραρε στις 14 Σεπτεμβρίου στη νίκη της Κηφισιάς με σκορ 3-2! Με την ΑΕΚ σκόραρε στις 5 Οκτωβρίου στην ήττα με 3-2 και κόντρα στον Ολυμπιακό έβαλε γκολ στο Καραϊσκάκη στις 20 Δεκεμβρίου και χάρισε το βαθμό (1-1) στην ομάδα του.

Ο προηγούμενος ποδοσφαιριστής που το είχε καταφέρει ήταν ο Τομ Φαν Βέερτ, ο οποίος τη σεζόν 2021-22 είχε σκοράρει απέναντι στους τρεις μεγάλους της Αττικής, ενώ στα «θύματά» του είχε προσθέσει και τον ΠΑΟΚ, στην ισοπαλία με 4-4 στην Τούμπα. Εκείνο ήταν και το πρώτο γκολ του σε αυτό το σερί και ακολούθησαν ένα στην εκτός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό, δύο στη νίκη με 3-1 επί του Παναθηναϊκού στον Βόλο και άλλα δύο στη νίκη επί της ΑΕΚ με 2-1 εκτός έδρας.

Ο προηγούμενος Έλληνας που το είχε κάνει αυτό το επίτευγμα ήταν ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος τη σεζόν 2016-17 είχε βρει γκολ ως ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου απέναντι και στους τρεις, μαζί με τις αναμετρήσεις και για τη διαδικασία των Playoffs. Ο Μασούρας είχε σκοράρει στην κανονική διάρκεια απέναντι στον Ολυμπιακό, στη νίκη με 1-0 των κυανέρυθρων μέσα στο Στάδιο Καραϊσκάκη, στο 1-1 της Νέας Σμύρνης με την ΑΕΚ μία εβδομάδα αργότερα, ενώ στη διαδικασία των Playoffs βρήκε γκολ τόσο απέναντι στον Παναθηναϊκό όσο και πάλι απέναντι στην ΑΕΚ.

Η πιο εντυπωσιακή επίδοση ανήκει στον Γιάννη Καμίτση την περίοδο 1994-95. Ως παίκτης του Εθνικού είχε πετύχει από ένα γκολ κόντρα σε ΠΑΟΚ (νίκη 3-1 εντός), ΑΕΚ (ήττα 2-1 εκτός), Παναθηναϊκό (ήττα 2-1 εντός), Ολυμπιακό (ήττα 3-1 εκτός), αλλά και Άρη (1-1 εντός). Και όλα αυτά μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών.