Παίκτης NFL γρονθοκόπησε οπαδό, επειδή τον αποκάλεσε με το πλήρες όνομά του, δείτε βίντεο
Ο παίκτης των Steelers Metcalf πλησιάζει τον οπαδό των Detroit Lions, ο οποίος έγερνε πάνω από τα κάγκελα της κερκίδας, αρπάζει την μπλε περούκα του και στη συνέχεια του ρίχνει γροθιά στο πρόσωπο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός την Κυριακή (21/12) σε έναν αγώνα NFL μεταξύ των Pittsburgh Steelers και των Detroit Lions, όταν ο wide receiver των Steelers, DK Metcalf, γρονθοκόπησε έναν φίλαθλο  που καθόταν στις κερκίδες του γηπέδου, επειδή τον αποκάλεσε με το πλήρες όνομά του.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στο Foard Field (έδρα των Detroit Lions),  ο Metcalf φαίνεται να πλησιάζει τον οπαδό των Lions, ο οποίος έγερνε πάνω από τα κάγκελα της κερκίδας, να αρπάζει την μπλε περούκα του και στη συνέχεια να του ρίχνει γροθιά στο πρόσωπο.

Όπως αποκάλυψε ο οπαδός, Ryan Kennedy, μιλώντας στη Detroit Free Pres όλα έγιναν, όταν φώναξε τον παίκτη των Steelers με το πλήρες όνομά του, DeKaylin Zecharius Metcalf.

«Τι, το πλήρες όνομά του δεν είναι DeKaylin Zecharius Metcalf. Δεν του αρέσει το επίσημο όνομά του. Τον φώναξα έτσι και τότε με άρπαξε και μου έσκισε το πουκάμισο. Είμαι λίγο σοκαρισμένος. Όλοι μου μιλάνε. Είμαι λίγο ταραγμένος, αλλά θέλω μόνο οι Lions να κερδίσουν, μωρό μου», δήλωσε.

Αναλυτής κανόνων του cbs, Gene Steratore, εξήγησε ότι, επειδή αυτή η αλληλεπίδραση του παίκτη με τον οπαδό έλαβε χώρα εκτός γηπέδου και δεν έγινε αντιληπτή από τους διαιτητές, δεν μπορούσε να τιμωρηθεί.

«Επειδή οι διαιτητές δεν το είδαν αυτό - και (εσείς) δεν θα περιμένατε να το δουν από τη θέση που βρισκόταν ο DK Metcalf, δεν είναι κάτι που μπορούν να λάβουν υπόψη από διαιτητική άποψη. Ωστόσο, έχω ενημερωθεί ότι θα παραδοθεί στο NFL για συμμόρφωση και θα το εξετάσουν εκείνη τη στιγμή», σημείωσε ο Steratore.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οπαδός αποβλήθηκε από το γήπεδο μετά το περιστατικό, ενώ εξετάζεται η τιμωρία του παίκτη.
