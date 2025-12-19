Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Μπαρτζώκας: «Σημαντική νίκη μετά από μια δύσκολη περίοδο, η μεγαλύτερη δύναμη του Ολυμπιακού είναι οι οπαδοί του»
Μπαρτζώκας: «Σημαντική νίκη μετά από μια δύσκολη περίοδο, η μεγαλύτερη δύναμη του Ολυμπιακού είναι οι οπαδοί του»
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού στάθηκε στη σημασία της αντίδρασης μετά τις τρεις σερί ήττες, αποθέωσε τον κόσμο στο ΣΕΦ και δήλωσε αισιόδοξος για την συνέχεια
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις νίκες στη Euroleague, διαλύοντας τη Βιλερμπάν με 107-84 στο ΣΕΦ, έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών, ανέβηκε στο 9-7 και ξαναμπήκε στη δεκάδα της κατάταξης. Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απέναντι στην ουραγό της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Γάλλους στη 13η φετινή ήττα τους, με το ΣΕΦ για μία ακόμη βραδιά να δημιουργεί ζεστή ατμόσφαιρα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά το τέλος της αναμέτρησης, στάθηκε στη σημασία της αντίδρασης της ομάδας, αλλά και στη στήριξη του κόσμου:
«Μετά από τρεις ήττες και μία δύσκολη περίοδο, εκτιμώ πάρα πολύ αυτή τη νίκη. Οι φίλαθλοί μας είναι πάντα στο πλευρό μας, ακόμα κι αν το όνομα του αντιπάλου δεν είναι τόσο… λαμπερό», τόνισε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού, αναγνωρίζοντας την ψυχολογική σημασία του αποτελέσματος.
Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τον Μόντε Μόρις και την αγωνιστική κατάσταση του ρόστερ: «Θα παίξει την Κυριακή, είναι πολύ καλός παίκτης, επιστρέφουν και ο Γουόρντ και ο ΜακΚίσικ. Έχουμε καλό ρόστερ, αλλά ακόμα βελτιωνόμαστε. Πέσαμε ψυχολογικά μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, αλλά έχουμε πίστη στις δυνατότητές μας. Ας δούμε τι θα γίνει στον δεύτερο γύρο», υπογράμμισε, δείχνοντας αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας με την σταδιακή επιστροφή των τραυματιών.
Τέλος, ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε τη στιγμή που οι οπαδοί φώναξαν το όνομά του στις εξέδρες: «Σημαίνει πολλά για εμένα, αλλά δεν θέλω να μιλάω για τον εαυτό μου. Η μεγαλύτερη δύναμη του Ολυμπιακού είναι οι οπαδοί του», είπε, αφιερώνοντας ουσιαστικά τη νίκη στον κόσμο που βρέθηκε στο ΣΕΦ και στήριξε την ομάδα σε μια απαιτητική περίοδο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα