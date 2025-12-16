Ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης με αναφορές και στον ΠΑΟΚ: «Η... μονταζιέρα του Λανουά δουλεύει καλά, αλλά μετράει αντίστροφα»

Ο Άρης με ανακοίνωσή του κατηγορεί τον Στεφάν Λανουά για δύο μέτρα και δύο σταθμά μετά το βίντεο για την ανάλυση των φάσεων στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Στην ανακοίνωσή του ο Άρης τονίζει πως ενώ ο Στεφάν Λανουά είπε πως ο Μόντσου έπρεπε να δεχθεί κίτρινη κάρτα στο φάουλ που έκανε στον Τσικίνιο στο ματς με τον Ολυμπιακό, δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία στην περίπτωση της κόκκινης του Ιβανούσετς στον Ρόουζ στο ΠΑΟΚ-Αρης στην Τούμπα μια αγωνιστική πριν.

Οι «κίτρινοι» κάνουν λόγο για «μονταζιέρα» του Λανουά και αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους πως «κάποιος δίπλα να τον ξυπνήσει, γιατί μετράει αντίστροφα».





Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ



«Αποδείχθηκε για πολλοστή φορά σήμερα ότι ο κ. Λανουά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιμόρφωση των ελλήνων φιλάθλων, μέσα από το καθιερωμένο βίντεο που μοντάρει κάθε Τρίτη.

Ο κ. Λανουά κόβει και ράβει τις φάσεις κατά το δοκούν και τις ερμηνεύει όπως βολεύει αυτόν και όποιους άλλους θέλει για τους δικούς του λόγους.

Είδαμε λοιπόν σήμερα να προβάλει το φάουλ του Μόντσου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να λέει ότι έπρεπε να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ.

Δεν είδαμε όμως την περασμένη αγωνιστική να δείχνει την ίδια ευαισθησία στην περίπτωση της κόκκινης κάρτας του Ιβανούσετς στον Ρόουζ, στην Τούμπα. Προφανώς θεώρησε ότι δεν υπήρχε ούτε καν… touch στην περίπτωση του Ιβανούσετς!

Η… μονταζιέρα του κ. Λανουά δουλεύει καλά, όμως κάποιος δίπλα του να τον ξυπνήσει.

Γιατί μετράει αντίστροφα…».





