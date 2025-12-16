Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Λανουά: «Λανθασμένη η παρέμβαση του Τζήλου στη φάση του Ντεσπόντοφ, για κίτρινη το μαρκάρισμα του Μόντσου στον Τσικίνιο»
Η ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων της 14ης αγωνιστικής της Super League 1 από τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά
Την καθιερωμένη του ανάλυση για τις αμφισβητούμενες φάσεις της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1 έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.
Από τον αγώνα του Άρη με τον Ολυμπιακό ο Λανουά θεωρεί σωστή την κόκκινη στον Φαντιγκά για το μαρκάρισμα στο Ταρέμι, τόνισε ότι σωστά δεν δόθηκε πέναλτι στο χέρι του Ράτσιστς και ότι το μαρκάρισμα του Τσικίνιο στον αχίλλειο του Μόντσου είναι φάουλ και κίτρινη.
Για το χέρι του Ράτσιτς σημειώνει: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Άρη παίζει πρώτα τη μπάλα με το πόδι, αυτή αλλάζει εντελώς πορεία και βρίσκει τυχαία στο αριστερό χέρι. Η σωστή απόφαση που περιμένουμε είναι να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αν ο διαιτητής καταλόγιζε πέναλτι θα περιμέναμε παρέμβαση του VAR για να το ακυρώσει».
Στο Περιστέρι και στον αγώνα Ατρόμητος - ΠΑΟΚ δικαιώνει τον διαιτητή Τσακαλίδη που δεν έδωσε πέναλτι στον ΠΑΟΚ στο μαρκάρισμα στον Ντεσπότοφ, παρότι ο διαιτητής VAR, Τζήλος τον έστειλε να δει ξανά τη φάση.
Δείτε το βίντεο του Λανουά:
