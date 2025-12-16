Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Ντεμπελέ: Μετά την Χρυσή Μπάλα ο Γάλλος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς από την FIFA
Ντεμπελέ: Μετά την Χρυσή Μπάλα ο Γάλλος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς από την FIFA
Καλύτερος προπονητής αναδείχθηκε ο Λουίς Ενρίκε, ενώ καλύτερη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια η Αιτάνα Μπονμάτι της Μπαρτσελόνα
Η FIFA ακολούθησε τη Χρυσή Μπάλα στα βραβεία για το ημερολογιακό έτος του 2025 και μετά το καλύτερο γκολ του Αργεντινού Μοντιέλ, αποκάλυψε και τα βραβεία για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή την καλύτερη ποδοσφαιρίστρια, τον κορυφαίο προπονητή και φυσικά την ενδεκάδα της χρονιάς.
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ στη χρονιά της καριέρας του αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 2025. Ο Γάλλος σε 53 ματς σκόραρε 35 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν.
Στα βραβεία τον συνοδεύει ο προπονητής του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος τα πήρε όλα με τους Παριζιάνους, (Champions League, Ligue 1, Coupe de France, Uefa Super Cup).
Στην καλύτερη ενδεκάδα συμπεριλήφθηκαν οι Ντεμπελέ, Γιαμάλ, Πάτσο, Μπέλιγχαμ, Πάλμερ, Βιτίνια, Πέδρι, Μέντες, Φαν Ντάικ, Χακίμι και Ντοναρούμα.
Καλύτερη παίκτρια αναδείχθηκε η Ισπανίδα της Μπαρτσελόνα, Αιτάνα Μπονμάτι.
Ο Ουσμάν Ντεμπελέ στη χρονιά της καριέρας του αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 2025. Ο Γάλλος σε 53 ματς σκόραρε 35 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν.
#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. 🏆— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Στα βραβεία τον συνοδεύει ο προπονητής του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος τα πήρε όλα με τους Παριζιάνους, (Champions League, Ligue 1, Coupe de France, Uefa Super Cup).
Luis Enrique: #TheBest FIFA Men's Coach 2025! 👔— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Στην καλύτερη ενδεκάδα συμπεριλήφθηκαν οι Ντεμπελέ, Γιαμάλ, Πάτσο, Μπέλιγχαμ, Πάλμερ, Βιτίνια, Πέδρι, Μέντες, Φαν Ντάικ, Χακίμι και Ντοναρούμα.
#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
Καλύτερη παίκτρια αναδείχθηκε η Ισπανίδα της Μπαρτσελόνα, Αιτάνα Μπονμάτι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα