Ο Εμπαπέ βγήκε νικητής στη δικαστική μάχη και η Παρί πρέπει να του καταβάλει 61 εκατ. ευρώ

Το ποσό που κέρδισε ο Γάλλος επιθετικός αφορά απλήρωτους μισθούς και μη καταβληθέντα πριμ από τον τελευταίο χρόνο που αγωνίστηκε στη γαλλική ομάδα