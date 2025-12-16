Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Ο Εμπαπέ βγήκε νικητής στη δικαστική μάχη και η Παρί πρέπει να του καταβάλει 61 εκατ. ευρώ
Το ποσό που κέρδισε ο Γάλλος επιθετικός αφορά απλήρωτους μισθούς και μη καταβληθέντα πριμ από τον τελευταίο χρόνο που αγωνίστηκε στη γαλλική ομάδα
Έναν μήνα μετά την, κάτι παραπάνω από έντονη, ακροαματική διαδικασία, το Εργατικό Δικαστήριο του Παρισιού έβγαλε την ετυμηγορία του για τη διαμάχη Παρί Ζεν Ζερμέν - Κιλιάν Εμπαπέ δικαιώνοντας πανηγυρικά τον πρώην επιθετικό της πρωταθλήτριας Ευρώπης.
Η απόφαση που αναμενόταν με τεράστιο ενδιαφέρον καθώς στην καταγγελία του ο Εμπαπέ διεκδικούσε συνολικά 263 εκατομμύρια ευρώ (πέρα από τα οφειλόμενα ποσά ζητούσε αποζημίωση για ηθική παρενόχληση και δυσφήμιση, ενώ η Παρί από την πλευρά της απαιτούσε από τον πρώην άσο της το ποσό των 440 εκατομμυρίων ευρώ (θεωρώντας ότι τη ζημίωσε φεύγοντας ως ελεύθερος).
Η γαλλική δικαιοσύνη όμως δικαίωσε (εν μέρει) τον Εμπαπέ καθώς η πρώην ομάδα του καλείται να του καταβάλλει το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ (που αφορά μη καταβληθέντες μισθούς για το διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2024) συν δώρα και επιδόματα με το σύνολο να φτάνει στα 61 εκατομμύρια!
«Ο σύλλογος υποστήριζε ότι δεν ήθελε να πληρώσει, περιμένοντας την απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου. Η απόφαση εκδόθηκε. Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε την προσωρινή εκτέλεση της απόφασης, κάτι που σημαίνει ότι η Παρί Σεν Ζερμέν οφείλει να πληρώσει άμεσα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι ζώνη εκτός δικαίου. Ελπίζω ο σύλλογος να συμμορφωθεί οικειοθελώς, χωρίς να χρειαστεί προσφυγή σε δικαστικό επιμελητή· αυτό θα ήταν μια κομψή κίνηση», ανέφεραν κατά την έξοδο από το δικαστήριο, οι δικηγόροι του Κιλιάν Εμπαπέ, Φρεντερίκ Κασσερό, Ντελφίν Βερχέιντεν, οι οποίοι λίγο αργότερα εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:
«Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται πρέπει να τηρούνται. Αποκαθιστά μια απλή αλήθεια: ακόμη και στη βιομηχανία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το εργατικό δίκαιο ισχύει για όλους. Ο κ. Εμπαπέ τήρησε σχολαστικά τις αγωνιστικές και συμβατικές του υποχρεώσεις επί επτά χρόνια και μέχρι την τελευταία ημέρα. Κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η δικαστική σύγκρουση, φτάνοντας μέχρι και στην απόσυρση μήνυσης για παρενόχληση, σε πνεύμα εκτόνωσης της έντασης. Συνολικά, ζητούσε την καταβολή των μισθών και των πριμ του εδώ και πάνω από δεκαοκτώ μήνες».
Από την πλευρά της, η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζει ήδη την έφεση της καθώς όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της:
«Η Παρί Σεν Ζερμέν λαμβάνει γνώση της απόφασης του Εργατικού Δικαστηρίου του Παρισιού, την οποία θα εκτελέσει, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Ο σύλλογος ενήργησε πάντοτε με καλή πίστη και ακεραιότητα και θα συνεχίσει να το πράττει. Η Παρί Σεν Ζερμέν στρέφεται πλέον στο μέλλον, βασισμένη στην ενότητα και τη συλλογική επιτυχία, και εύχεται στον ποδοσφαιριστή ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του»
