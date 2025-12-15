Χιμένεθ για Μεντιλίμπαρ: «Χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω και σε αγκαλιάζω»
Μανόλο Χιμένεθ Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ Ολυμπιακός Άρης

Μετά το ισόπαλο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» οι δύο προπονητές πήγαν μαζί, αγκαλιασμένοι προς τη φυσούνα το γηπέδου

Το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μας χάρισε μία ξεχωριστή στιγμή.

Ο Μανόλο Χιμένεθ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο αγκαλιασμένοι, επιβεβαιώνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό που τους συνδέει εδώ και χρόνια.

Οι δύο Ισπανοί τεχνικοί κουβαλούν κοινές εμπειρίες από τις μονομαχίες τους στην πατρίδα τους και πλέον συνεχίζουν αυτή τη «σχέση» και στα ελληνικά γήπεδα.

Την επόμενη ημέρα της αναμέτρησης, ο Χιμένεθ μοιράστηκε τη στιγμή στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω και να σε αγκαλιάζω», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ποδοσφαιρικού πολιτισμού.

