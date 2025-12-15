Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Χιμένεθ για Μεντιλίμπαρ: «Χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω και σε αγκαλιάζω»
Χιμένεθ για Μεντιλίμπαρ: «Χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω και σε αγκαλιάζω»
Μετά το ισόπαλο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης» οι δύο προπονητές πήγαν μαζί, αγκαλιασμένοι προς τη φυσούνα το γηπέδου
Το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μας χάρισε μία ξεχωριστή στιγμή.
Ο Μανόλο Χιμένεθ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο αγκαλιασμένοι, επιβεβαιώνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό που τους συνδέει εδώ και χρόνια.
Οι δύο Ισπανοί τεχνικοί κουβαλούν κοινές εμπειρίες από τις μονομαχίες τους στην πατρίδα τους και πλέον συνεχίζουν αυτή τη «σχέση» και στα ελληνικά γήπεδα.
Την επόμενη ημέρα της αναμέτρησης, ο Χιμένεθ μοιράστηκε τη στιγμή στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω και να σε αγκαλιάζω», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ποδοσφαιρικού πολιτισμού.
Ο Μανόλο Χιμένεθ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο αγκαλιασμένοι, επιβεβαιώνοντας τον αμοιβαίο σεβασμό που τους συνδέει εδώ και χρόνια.
Οι δύο Ισπανοί τεχνικοί κουβαλούν κοινές εμπειρίες από τις μονομαχίες τους στην πατρίδα τους και πλέον συνεχίζουν αυτή τη «σχέση» και στα ελληνικά γήπεδα.
Την επόμενη ημέρα της αναμέτρησης, ο Χιμένεθ μοιράστηκε τη στιγμή στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω και να σε αγκαλιάζω», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ποδοσφαιρικού πολιτισμού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα