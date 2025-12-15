Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Η Λίβερπουλ θα συζητήσει το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ με τον ατζέντη του κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής
Η Λίβερπουλ θα συζητήσει το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ με τον ατζέντη του κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής
Το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ παραμένει στο επίκεντρο, παρά τη νίκη της ομάδας του Άρνε Σλοτ με 2-0 επί της Μπράιτον το Σάββατο, όπου ο Αιγύπτιος έκανε εμφάνιση ως αλλαγή
Η υπόθεση Σαλάχ ξανά «φουντώνει» στη Λίβερπουλ, παρά τη μικρή… ανάσα που έφερε η εικόνα του στο χορτάρι. Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ επέστρεψε στη δράση το Σάββατο ως αλλαγή, συμβάλλοντας στη «καθαρή» νίκη της Λίβερπουλ με 2-0 επί της Μπράιτον, σε ένα αποτέλεσμα που βοήθησε να πέσουν προσωρινά οι τόνοι μετά τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του που δημιούργησαν ανασφάλεια για το μέλλον του στο «Άνφιλντ».
Ο Σαλάχ είχε μείνει εκτός αποστολής από το ματς Champions League με την Ίντερ στο Μιλάνο, κάτι που τροφοδότησε σενάρια αποχώρησης, ειδικά σε συνδυασμό με τα λόγια του για το συμβόλαιο και την επόμενη μέρα της καριέρας του. Όπως αποκαλύπτεται, την Παρασκευή προηγήθηκαν θετικές και «ανοιχτές» συζητήσεις με τον Άρνε Σλοτ, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για την επιστροφή του στο ροτέισον κόντρα στη Μπράιτον και βελτίωσαν το κλίμα στα αποδυτήρια.
Παρά την αγωνιστική του επανεμφάνιση, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Ο 33χρονος άσος έχει ήδη ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ωστόσο οι διεργασίες συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ προγραμματίζει κρίσιμες επαφές με τον μάνατζερ του, Ραμί Αμπάς, το προσεχές διάστημα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
«Τι ακολουθεί για τον Μο Σαλάχ; Ο μάνατζέρ του, Ραμί Αμπάς, θα βρεθεί στην Αγγλία για συνομιλίες με τη διοίκηση της Λίβερπουλ και για να συζητήσουν την κατάσταση. Είναι ώρα να πάρουν μια κοινή απόφαση για το τι θα συμβεί στη συνέχεια», μετέφερε ο Ιταλός ρεπόρτερ, τονίζοντας ότι οι «κόκκινοι» δεν βιάζονται να τον πουλήσουν. Η στάση του κλαμπ είναι σαφής: αν ο Σαλάχ θέλει να μείνει με τους υπάρχοντες όρους, είναι καλοδεχούμενος. Αν επιθυμεί να αποχωρήσει, τότε θα πρέπει να φέρει πρόταση στο τραπέζι.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα πάντα με τον Ρομάνο, δεν έχει φτάσει καμία επίσημη προσφορά στα γραφεία της Λίβερπουλ, πέρα από το διαχρονικό έντονο ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία. Γι’ αυτό και η συνάντηση με τον Αμπάς κρίνεται κομβική, προκειμένου να αποσαφηνιστούν προθέσεις και των δύο πλευρών και να αποφασιστεί αν ο Σαλάχ θα συνεχίσει να χτίζει τον μύθο του στο Άνφιλντ ή αν οδεύει προς το τελευταίο –και πιθανώς πιο πλούσιο– μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του.
Ο Σαλάχ είχε μείνει εκτός αποστολής από το ματς Champions League με την Ίντερ στο Μιλάνο, κάτι που τροφοδότησε σενάρια αποχώρησης, ειδικά σε συνδυασμό με τα λόγια του για το συμβόλαιο και την επόμενη μέρα της καριέρας του. Όπως αποκαλύπτεται, την Παρασκευή προηγήθηκαν θετικές και «ανοιχτές» συζητήσεις με τον Άρνε Σλοτ, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για την επιστροφή του στο ροτέισον κόντρα στη Μπράιτον και βελτίωσαν το κλίμα στα αποδυτήρια.
Παρά την αγωνιστική του επανεμφάνιση, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Ο 33χρονος άσος έχει ήδη ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ωστόσο οι διεργασίες συνεχίζονται στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ προγραμματίζει κρίσιμες επαφές με τον μάνατζερ του, Ραμί Αμπάς, το προσεχές διάστημα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
«Τι ακολουθεί για τον Μο Σαλάχ; Ο μάνατζέρ του, Ραμί Αμπάς, θα βρεθεί στην Αγγλία για συνομιλίες με τη διοίκηση της Λίβερπουλ και για να συζητήσουν την κατάσταση. Είναι ώρα να πάρουν μια κοινή απόφαση για το τι θα συμβεί στη συνέχεια», μετέφερε ο Ιταλός ρεπόρτερ, τονίζοντας ότι οι «κόκκινοι» δεν βιάζονται να τον πουλήσουν. Η στάση του κλαμπ είναι σαφής: αν ο Σαλάχ θέλει να μείνει με τους υπάρχοντες όρους, είναι καλοδεχούμενος. Αν επιθυμεί να αποχωρήσει, τότε θα πρέπει να φέρει πρόταση στο τραπέζι.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα πάντα με τον Ρομάνο, δεν έχει φτάσει καμία επίσημη προσφορά στα γραφεία της Λίβερπουλ, πέρα από το διαχρονικό έντονο ενδιαφέρον από τη Σαουδική Αραβία. Γι’ αυτό και η συνάντηση με τον Αμπάς κρίνεται κομβική, προκειμένου να αποσαφηνιστούν προθέσεις και των δύο πλευρών και να αποφασιστεί αν ο Σαλάχ θα συνεχίσει να χτίζει τον μύθο του στο Άνφιλντ ή αν οδεύει προς το τελευταίο –και πιθανώς πιο πλούσιο– μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα