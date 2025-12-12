Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Χρήστο Μανδά, αποκαλύπτουν οι Ιταλοί
Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Χρήστο Μανδά, αποκαλύπτουν οι Ιταλοί
Ο Χρήστος Μανδάς έχει συμβόλαιο με τη Λάτσιο έως το 2029 αλλά έχει χάσει τη θέση του στην ομάδα της Ρώμης και δύσκολα θα παραμείνει εκεί
Εδώ και μήνες ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσιεύματα σε Ιταλία και Ελλάδα κοιτάζει «ζεστά» την περίπτωση του Χρήστου Μανδά της Λάτσιο.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να γίνει κίνηση από τον Παναθηναϊκό ακόμα και τον Δεκέμβριο για τον 24χρονο τερματοφύλακα που φέτος έχει μια μόλις συμμετοχή στη Λάτσιο.
Τώρα έρχεται όμως η ιταλική «La Repubblica» για να αποκαλύψει ενδιαφέρον και του Ολυμπιακού για τον Μανδά. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Ολυμπιακός έχει το... πακέτο (Champions League, πρωταθλητισμός) για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του 24χρονου πορτιέρο.
Ο Μανδάς έχει συμβόλαιο έως το 2029 με τη Λάτσιο αλλά δημοσιεύματα στην Ιταλία θέλουν τον Μαουρίτσιο Σάρι να τον έχει εκτός πλάνων. Έτσι μπορεί να δοθεί δανεικός άμεσα με οψιόν αγοράς ή να πουληθεί από τον Ιανουάριο.
Θυμίζουμε ο Χρήστος Μανδάς είναι ο 3ος τερματοφύλακας της Εθνικής μετά τους Τζολάκη, Βλαχοδήμο και στην Ελλάδα αγωνίστηκε στον Ατρόμητο και στον ΟΦΗ πριν μετακομίσει το 2023 στη Λάτσιο.
Ο παίκτης θα ήθελε να έχει μια ευκαιρία στην Premier League ενώ στην Ιταλία φέρεται να τον τσεκάρουν η Πάρμα και η Φιορεντίνα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να γίνει κίνηση από τον Παναθηναϊκό ακόμα και τον Δεκέμβριο για τον 24χρονο τερματοφύλακα που φέτος έχει μια μόλις συμμετοχή στη Λάτσιο.
Τώρα έρχεται όμως η ιταλική «La Repubblica» για να αποκαλύψει ενδιαφέρον και του Ολυμπιακού για τον Μανδά. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Ολυμπιακός έχει το... πακέτο (Champions League, πρωταθλητισμός) για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του 24χρονου πορτιέρο.
Ο Μανδάς έχει συμβόλαιο έως το 2029 με τη Λάτσιο αλλά δημοσιεύματα στην Ιταλία θέλουν τον Μαουρίτσιο Σάρι να τον έχει εκτός πλάνων. Έτσι μπορεί να δοθεί δανεικός άμεσα με οψιόν αγοράς ή να πουληθεί από τον Ιανουάριο.
Θυμίζουμε ο Χρήστος Μανδάς είναι ο 3ος τερματοφύλακας της Εθνικής μετά τους Τζολάκη, Βλαχοδήμο και στην Ελλάδα αγωνίστηκε στον Ατρόμητο και στον ΟΦΗ πριν μετακομίσει το 2023 στη Λάτσιο.
Ο παίκτης θα ήθελε να έχει μια ευκαιρία στην Premier League ενώ στην Ιταλία φέρεται να τον τσεκάρουν η Πάρμα και η Φιορεντίνα.
CALCIOMERCATO LAZIO, MANDAS IN USCITA: IL GRECO APRE AL RITORNO IN PATRIA!https://t.co/W61o9shpGH#sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Mandas #CristosMandas #calciomercato #Olympiakos #Grecia #Lotito #Fabiani— Lazionews.eu (@LazionewsEu) December 12, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα