Η Λίβερπουλ άφησε εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Ίντερ τον Σαλάχ και όλα δείχνουν διαζύγιο
Ο Άρνε Σλοτ δεν συμπεριέλαβε τον Αιγύπτιο στην 19μελη αποστολή για το Μιλάνο εντείνοντας την κρίση στις σχέσεις του ποδοσφαιριστή με τους «κόκκινους»
Η πληροφορία ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για τον αυριανό (9/12) αγώνα με την Ίντερ είχε κυκλοφορήσει από νωρίς το μεσημέρι, ωστόσο η παρουσία του ευδιάθετου Αιγύπτιου στην προπόνηση της Λίβερπουλ έκανε τους πάντες να είναι επιφυλακτικούς.
Παρά τις σεισμικές δονήσεις που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του μετά την ισοπαλία με τη Λιντς (όπου έμεινε σε όλο το ματς στον πάγκο), αρκετοί πίστευαν ότι τόσο ο Σλοτ όσο και η διοίκηση δεν θα τραβήξουν στο σχοινί στα άκρα, αλλά αποδείχθηκε ότι είχαν εκτιμήσει λάθος τα δεδομένα.
Στις 17:30 η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την 19μελή αποστολή που ταξιδεύει σήμερα για το Μιλάνο και σ' αυτήν δεν υπάρχει το όνομα του Σαλάχ και πλέον όλοι περιμένουν με ενδιαφέρον την αντίδραση του
Σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν από τον σύλλογο τόσο η διοίκηση όσο και ο προπονητής εκτιμούν ότι μια σύντομη περίοδος εκτός ομάδας είναι προς το συμφέρον τόσο του παίκτη όσο και της ομάδας, ενώ ξεκαθάρισαν ότι η απόφαση δεν χαρακτηρίζεται ως πειθαρχικό μέτρο, αλλά μια επιλογή με αγωνιστικά κριτήρια!
Μόνο που πλέον οργιάζουν οι φήμες που θέλουν ομάδες από τη Σαουδική Αραβία, αλλά και το MLS να ετοιμάζονται να στρώσουν χρυσάφι στα πόδια του Αιγύπτιου καθώς οι πιθανότητες να παραμείνει στο Άνφιλντ μοιάζουν ελάχιστες.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Σαλάχ μετά το τρίτο συνεχόμενο ματς που βρέθηκε εκτός βασικής ενδεκάδας ζήτησε ο ίδιος να μιλήσει στους ΜΜΕ και οι δηλώσεις του προκάλεσαν μεγάλες αναταράξεις.
«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι καθόμουν στον πάγκο για 90 λεπτά. Είναι η τρίτη φορά. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου νομίζω. Είμαι πολύ απογοητευμένος, έχω κάνει τόσα πολλά για αυτόν τον σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά την περασμένη σεζόν. Μοιάζει σαν ο σύλλογος να με πετάει στα σκουπίδια. Έτσι νιώθω», είπε μεταξύ άλλων ενώ αποκάλυψε ότι δεν έχει πλέον επαφή με τον προπονητή Άρνε Σλοτ.
«Συνήθιζα να έχω μια καλή σχέση (με τον προπονητή Σλοτ). Τώρα δεν έχουμε καμία σχέση και δεν ξέρω γιατί. Μοιάζει σαν κάποιος να μη με θέλει στον σύλλογο».
Το σίγουρο είναι ότι σήμερα το βράδυ τόσο ο Σλοτ όσο και ο Άλισον που θα παραβρεθούν στην επίσημη συνέντευξη Τύπου στο Σαν Σίρο αναμένεται να δεχθούν καταιγισμό ερωτήσεων για το θέμα με τον Σαλάχ.
