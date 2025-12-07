Στο γήπεδο της ΑΕΚ ο Λιβάι Γκαρσία: Τα είπε για ώρα με τον Μάριο Ηλιόπουλο, βίντεο
SPORTS
Λιβάι Γκαρ​σία ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος

Στο γήπεδο της ΑΕΚ ο Λιβάι Γκαρσία: Τα είπε για ώρα με τον Μάριο Ηλιόπουλο, βίντεο

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την διακοπή στο πρωτάθλημα της Ρωσίας και επέστρεψε στην έδρα της αγαπημένης του ομάδας

Στο γήπεδο της ΑΕΚ ο Λιβάι Γκαρσία: Τα είπε για ώρα με τον Μάριο Ηλιόπουλο, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ο Λιβάι Γκαρσία επέστρεψε στο γήπεδο που στέφθηκε πρωταθλητής με την φανέλα της ΑΕΚ

Ο διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο επιθετικός βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο και είχε την ευκαιρία να τα πει με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου ανέβηκε στη σουίτα του διοικητικού ηγέτη της Ένωσης και είχαν τετ α τετ, ενώ έβγαλαν και φωτογραφία.


Ο 28χρονος φορ αγωνίστηκε το Σάββατο στο ισόπαλο ντέρμπι της Μόσχας μεταξύ της Σπαρτάκ και της Ντιναμό (1-1), ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο της διακοπής του πρωταθλήματος Ρωσίας, το οποίο θα συνεχιστεί το Μάρτιο.

Ο Λιβάι πωλήθηκε στη Σπαρτάκ τον περασμένο Φλεβάρη αντί περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ. Με το Δικέφαλο στο στήθος μέτρησε 160 εμφανίσεις, με 56 γκολ και 27 ασίστ, ενώ ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που πήρε το νταμπλ του 2023.

Connatix Player: 9b405635-ee3a-4f65-ac81-4df0ec2042aa - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba







1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Garmin: ηγέτης και στα ηλεκτρονικά για σκάφη

Με λύσεις που περιλαμβάνουν GPS Plotter, βυθόμετρα, όργανα, αυτόματο πιλότο, ηχοσυστήματα, VHF, κάμερες, ραντάρ και πολλά ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε σκάφους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης