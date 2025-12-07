Ο Χιμένεθ αγνόησε τον Λουτσέσκου και δεν του έδωσε το χέρι του μετά το ντέρμπι της Τούμπας, βίντεο
Μανόλο Χιμένεθ Ραζβάν Λουτσέσκου ΠΑΟΚ Άρης Super League 1

Ο Χιμένεθ αγνόησε τον Λουτσέσκου και δεν του έδωσε το χέρι του μετά το ντέρμπι της Τούμπας, βίντεο

Ο Ισπανός τεχνικός του Άρη είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα και δεν χαιρέτησε τον συνάδελφό του

Ο Χιμένεθ αγνόησε τον Λουτσέσκου και δεν του έδωσε το χέρι του μετά το ντέρμπι της Τούμπας, βίντεο
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα 3-1 του Άρη στο παιχνίδι της Τούμπας με τους κιτρινόμαυρους όμως να φωνάζουν για την διαιτησία στο 1ο ημίχρονο. 

Μετά το τελευταίο σφύριγμα ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν φανερά εκνευρισμένος. Έτσι όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήγε να του δώσει το χέρι του ο Ισπανός τον αγνόησε και δεν του το έδωσε το δικό του. 

Οι δύο άνδρες βρήκαν ώμο με ώμο και ο Λουτσέσκου μετά από αυτό κοίταζε απορημένος.   «Τίποτα δεν έγινε στο τέλος. Περάσαμε απλά κοντά στο τέλος τίποτα περισσότερο» σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου ο Ρουμάνος.


