Ο Χιμένεθ αγνόησε τον Λουτσέσκου και δεν του έδωσε το χέρι του μετά το ντέρμπι της Τούμπας, βίντεο
Ο Ισπανός τεχνικός του Άρη είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα και δεν χαιρέτησε τον συνάδελφό του
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα 3-1 του Άρη στο παιχνίδι της Τούμπας με τους κιτρινόμαυρους όμως να φωνάζουν για την διαιτησία στο 1ο ημίχρονο.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν φανερά εκνευρισμένος. Έτσι όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήγε να του δώσει το χέρι του ο Ισπανός τον αγνόησε και δεν του το έδωσε το δικό του.
Οι δύο άνδρες βρήκαν ώμο με ώμο και ο Λουτσέσκου μετά από αυτό κοίταζε απορημένος. «Τίποτα δεν έγινε στο τέλος. Περάσαμε απλά κοντά στο τέλος τίποτα περισσότερο» σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου ο Ρουμάνος.
