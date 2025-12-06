«Και φέτος οι ευχές σας ήρθαν κυριολεκτικά από όπου ζουν Έλληνες», έγραψε με αφορμή την ονομαστική του εορτή ο Νίκος Γκάλης
«Και φέτος οι ευχές σας ήρθαν κυριολεκτικά από όπου ζουν Έλληνες», έγραψε με αφορμή την ονομαστική του εορτή ο Νίκος Γκάλης

Ευχές από όλο τον κόσμο δέχτηκε ο Νίκος Γκάλης για την ονομαστική του εορτή

Ευχές από όλα τα μέρη όπου υπάρχουν  Έλληνες δέχτηκε για την ονομαστική του εορτή ο Νίκος Γκάλης. 

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας γιόρταζε το Σάββατο και θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον τίμησε στέλνοντας του δημόσια και ιδιωτικά τις ευχές του. 

«Και φέτος οι ευχές σας ήρθαν κυριολεκτικά από όπου ζουν Έλληνες! Σας ευχαριστώ θερμά κι εύχομαι υγεία σε σας και στις οικογένειές σας» έγραψε στα social media. 

Θυμίζουμε ο Νίκος Γκάλης γεννήθηκε από Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ και η καταγωγή του είναι από τη Ρόδο. Στην Ελλάδα ήρθε το 1979 για λογαριασμό του Άρη και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του μπάσκετ της χώρας. 

