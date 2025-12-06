Primeira Liga: Μπενφίκα και Σπόρτινγκ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο «ελληνικό ντέρμπι» με... νικήτρια την Πόρτο

Παρότι τα Λιοντάρια προηγήθηκαν στο Ντα Λουζ, οι Αετοί του βασικού Παυλίδη πήραν τον βαθμό - Επέστρεψε στη δράση ο Ιωαννίδης, δεν αγωνίστηκε ο Βαγιαννίδης