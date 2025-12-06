Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Primeira Liga: Μπενφίκα και Σπόρτινγκ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο «ελληνικό ντέρμπι» με... νικήτρια την Πόρτο
Παρότι τα Λιοντάρια προηγήθηκαν στο Ντα Λουζ, οι Αετοί του βασικού Παυλίδη πήραν τον βαθμό - Επέστρεψε στη δράση ο Ιωαννίδης, δεν αγωνίστηκε ο Βαγιαννίδης
Το μεγάλο ντέρμπι της Λισαβόνας ανάμεσα στην Μπενφίκα και την Σπόρτινγκ, που είχε πολύ έντονο «ελληνικό» χρώμα, λόγω της παρουσίας του Βαγγέλη Παυλίδη στους «αετούς» και των Φώτη Ιωαννίδη, Γιώργου Βαγιαννίδη στα «λιοντάρια» έμεινε στο ισόπαλο 1-1, με... κερδισμένη την πρωτοπόρο Πόρτο, η οποία αν νικήσει την Κυριακή (7/12) στην έδρα της Τοντέλα, θα έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στο +5 στην κορυφή της Primeira Liga.
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 12' με τον Πέδρο Γκονσάλβες έπειτα από ασίστ του Χιούλμαντ, όμως η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ισοφάρισε στο 27' με τον Σουντάκοφ. Στο 90'+2' αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Μπρεστιάνι για πολύ σκληρό μαρκάρισμα με τα δύο πόδια στον Κατάμο.
Ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός για την Μπενφίκα, είδε την κίτρινη κάρτα στο 67' κι αντικαταστάθηκε στο 86' απ' τον Ιβάνοβιτς, ενώ ο Ιωαννίδης που επέστρεψε απ' τον τραυματισμό του, μπήκε στο ίδιο λεπτό (86') στη θέση του Σουάρες. Ο Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο της Σπόρτινγκ, χωρίς να αγωνιστεί.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισ. 1-1
Σάντα Κλάρα-Κάσα Πία 06/12
AVS-Ρίο Αβε 06/12
Φαμαλικάο-Μπράγκα 06/12
Εστορίλ-Μορεϊρένσε 07/12
Αλβέρκα-Νασιονάλ 07/12
Εστρέλα Αμαδόρα-Αρούκα 07/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Πόρτο 34
Σπόρτινγκ Λισ. 32 -13αγ.
Μπενφίκα 29 -13αγ.
Ζιλ Βισέντε 23
Φαμαλικάο 20
Μπράγκα 19
Μορεϊρένσε 19
Γκιμαράες 17
Αλβέρκα 14
Εστορίλ 13
Ρίο Αβε 13
Σάντα Κλάρα 12
Νασιονάλ 12
Εστρέλα Αμαδόρα 11
Κάσα Πία 9
Τοντέλα 9
Αρούκα 9
AVS 3
